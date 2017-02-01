В Тульской области монах избил кочаном капусты служителя церкви



«Установлено, что утром 10 декабря 2016 года монах и потерпевший находились в коридоре Братского корпуса монастыря. Между ними на почве личных неприязненных отношений, вызванных тем, что подсудимый занял своими продуктами весь общественный холодильник, произошла ссора. В ходе конфликта монах взял в правую руку кочан капусты и, используя его в качестве оружия, нанес коллеге один удар по голове. Своими действиями подсудимый причинил легкий вред здоровью», – рассказали подробности конфликта в судебном департаменте.



В ходе судебного заседания подсудимый признал свою вину. Согласно приговору мирового судьи монаху назначено наказание в виде ограничения свободы на 1 год.





Фото: obozrevatel.com Монах Свято-Введенского Макарьевского Жабынского мужского монастыря в Тульской области приговорен к одному году ограничения свободы за избиение другого служителя церкви кочаном капусты. Об этом агентству ТАСС сообщили в судебном департаменте области.«Установлено, что утром 10 декабря 2016 года монах и потерпевший находились в коридоре Братского корпуса монастыря. Между ними на почве личных неприязненных отношений, вызванных тем, что подсудимый занял своими продуктами весь общественный холодильник, произошла ссора. В ходе конфликта монах взял в правую руку кочан капусты и, используя его в качестве оружия, нанес коллеге один удар по голове. Своими действиями подсудимый причинил легкий вред здоровью», – рассказали подробности конфликта в судебном департаменте.В ходе судебного заседания подсудимый признал свою вину. Согласно приговору мирового судьи монаху назначено наказание в виде ограничения свободы на 1 год.



