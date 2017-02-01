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В Тульской области монах избил кочаном капусты служителя церкви

Сегодня, 19:34
Lopatin
В Тульской области монах избил кочаном капусты служителя церквиМонах Свято-Введенского Макарьевского Жабынского мужского монастыря в Тульской области приговорен к одному году ограничения свободы за избиение другого служителя церкви кочаном капусты. Об этом агентству ТАСС сообщили в судебном департаменте области.

«Установлено, что утром 10 декабря 2016 года монах и потерпевший находились в коридоре Братского корпуса монастыря. Между ними на почве личных неприязненных отношений, вызванных тем, что подсудимый занял своими продуктами весь общественный холодильник, произошла ссора. В ходе конфликта монах взял в правую руку кочан капусты и, используя его в качестве оружия, нанес коллеге один удар по голове. Своими действиями подсудимый причинил легкий вред здоровью», – рассказали подробности конфликта в судебном департаменте.

В ходе судебного заседания подсудимый признал свою вину. Согласно приговору мирового судьи монаху назначено наказание в виде ограничения свободы на 1 год.


Фото: obozrevatel.com
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