Регистрация Войти
Вход на сайт
Выбор редакции
 
 

В марте через Волгоград пустят беспересадочный вагон из Астрахани в Казань

С марта волгоградцы смогут использовать транспортную карту как проездной

Волгоградцев на остров Сарпинский временно будут возить аэросани

В Волгоградце транспортную карту стали принимать терминалы Сбербанка

На горячую линию по работе транспорта поступило около 2 тысяч звонков

Автобусы против маршруток: мнение волгоградцев

В Волгограде два ЛиАЗа протаранили друг друга на узкой дороге

Власти Волгограда пообещали оставить самые востребованные маршрутки

В Волгограде социальные проездные заменят транспортными картами льготника

В Волгограде водитель автобуса превысил полномочия и выгнал пассажиров на улицу

В Волгограде гонки за пассажирами между автобусами и маршрутками провоцируют ДТП

В Волгограде запустили новый экспресс-маршрут до аэропорта

» » » Под Волгоградом муж-садист довел жену до попытки самоубийства

Под Волгоградом муж-садист довел жену до попытки самоубийства

Вчера, 22:39
Reporter
Под Волгоградом муж-садист довел жену до попытки самоубийства
Отношения 22-летней официантки и 30-летнего хозяина кафе в Городище изначально даже не пахли романтикой. Мужчина добился подчиненную силой – избивая и, по словам девушки, принуждая ее к свиданиям. Одно из них еще в 2011 году вылилось в беременность, Надежды девушки, что семейная жизнь образумит тирана, не оправдались. Свои манеры теперь уже глава семьи не изменил, относясь к жене, как к рабыне. При этом он оказывал не только физическое, но и психологическое давление, угрожая матери девушки и ее старшей дочери. В один из моментов девушка решилась зафиксировать побои, но затем испугалась и не пошла свидетельствовать против супруга. Взрывной кульминации отношения в молодой семье достигли в конце октября 2016 года. Мужчина уехал на отдых, а его жена, воспользовавшись ситуацией, переехала к маме. Но супруг даже дистанционно продолжал психологическое давление, а по приезду забрал их общую дочь и пообещал свидания с ребенком только по выходным. Тут нервы молодой матери не выдержали. Она наглоталась таблеток и заперлась в своей комнате. Только бдительность тещи спасла девушку. Она вызвала «скорую» и еще до приезда врачей промыла дочери желудок. Пострадавшая незамедлительно была госпитализирована, ее жизнь удалось спасти.
В настоящее время домашний тиран задержан и заключен под стражу. Следственным отделом по Городищенскому району СУ СКР региона возбуждено уголовное дело по ст.110 УК РФ (доведение лица до покушения на самоубийство путем угроз, жестокого обращения и систематического унижения человеческого достоинства потерпевшего). Максимальное наказание по этой статье – до 5 лет тюрьмы. Свою вину подозреваемый не признает,
Рейтинг статьи:
  
Читайте также:

В Волгограде 23-летняя девушка выпала с 7-го этажа во время свидания

Под Волгоградом мать ударила 2-летнюю дочь, мешавшую ей отдыхать

Под Волгоградом молодой мужчина отравился таблетками

Под Волгоградом умерла женщина, которую избил зять, ранивший полицейского и дочь

Под Волгоградом врачи спасают жизнь пенсионерке, зять которой закидал полицейских гранатами

На диспетчера такси напал житель Иловли с психическим расстройством

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.
Оставить комментарий
Ваше имя: *
Ваш e-mail: *
Текст комментария:
Полужирный Наклонный текст Подчеркнутый текст Зачеркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Код: Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код
Введите код:
Контакты О нас Реклама
Rambler's Top100

© 2017 Copyright. "НовостиВолгограда.ру" , все права защищены.

Копирование материалов допускается только с указанием ссылки на сайт.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-57067 от 25 февраля 2014 г.

Редакция:

Волгоград, ул. Коммунистическая, д. 21, оф. 39-41

Тел. +7 (8442) 24-26-15

Email: novostivolgograda@mail.ru

ОБЛАКО ТЕГОВ
администрация Волгограда, Администрация Волгоградской области, Анатолий Бровко, взятка, Волгоград, Волгоградская область, Волжский, выставка, ГУ МВД, ГУ МЧС, ГУВД, дети, детский сад, дороги, ЖКХ, здравоохранение, Интернет, Камышин, конкурс, медицина, молодежь, мошенничество, наркотики, пожар, полиция, Правительство Волгоградской области, прокуратура, работа, ремонт, РЖД, сельское хозяйство, семья, служба спасения, спорт, СУ СКР, суд, убийство, фестиваль, школа, школьники

Показать все теги