Под Волгоградом муж-садист довел жену до попытки самоубийства

Отношения 22-летней официантки и 30-летнего хозяина кафе в Городище изначально даже не пахли романтикой. Мужчина добился подчиненную силой – избивая и, по словам девушки, принуждая ее к свиданиям. Одно из них еще в 2011 году вылилось в беременность, Надежды девушки, что семейная жизнь образумит тирана, не оправдались. Свои манеры теперь уже глава семьи не изменил, относясь к жене, как к рабыне. При этом он оказывал не только физическое, но и психологическое давление, угрожая матери девушки и ее старшей дочери. В один из моментов девушка решилась зафиксировать побои, но затем испугалась и не пошла свидетельствовать против супруга. Взрывной кульминации отношения в молодой семье достигли в конце октября 2016 года. Мужчина уехал на отдых, а его жена, воспользовавшись ситуацией, переехала к маме. Но супруг даже дистанционно продолжал психологическое давление, а по приезду забрал их общую дочь и пообещал свидания с ребенком только по выходным. Тут нервы молодой матери не выдержали. Она наглоталась таблеток и заперлась в своей комнате. Только бдительность тещи спасла девушку. Она вызвала «скорую» и еще до приезда врачей промыла дочери желудок. Пострадавшая незамедлительно была госпитализирована, ее жизнь удалось спасти.

В настоящее время домашний тиран задержан и заключен под стражу. Следственным отделом по Городищенскому району СУ СКР региона возбуждено уголовное дело по ст.110 УК РФ (доведение лица до покушения на самоубийство путем угроз, жестокого обращения и систематического унижения человеческого достоинства потерпевшего). Максимальное наказание по этой статье – до 5 лет тюрьмы. Свою вину подозреваемый не признает, Отношения 22-летней официантки и 30-летнего хозяина кафе в Городище изначально даже не пахли романтикой. Мужчина добился подчиненную силой – избивая и, по словам девушки, принуждая ее к свиданиям. Одно из них еще в 2011 году вылилось в беременность, Надежды девушки, что семейная жизнь образумит тирана, не оправдались. Свои манеры теперь уже глава семьи не изменил, относясь к жене, как к рабыне. При этом он оказывал не только физическое, но и психологическое давление, угрожая матери девушки и ее старшей дочери. В один из моментов девушка решилась зафиксировать побои, но затем испугалась и не пошла свидетельствовать против супруга. Взрывной кульминации отношения в молодой семье достигли в конце октября 2016 года. Мужчина уехал на отдых, а его жена, воспользовавшись ситуацией, переехала к маме. Но супруг даже дистанционно продолжал психологическое давление, а по приезду забрал их общую дочь и пообещал свидания с ребенком только по выходным. Тут нервы молодой матери не выдержали. Она наглоталась таблеток и заперлась в своей комнате. Только бдительность тещи спасла девушку. Она вызвала «скорую» и еще до приезда врачей промыла дочери желудок. Пострадавшая незамедлительно была госпитализирована, ее жизнь удалось спасти.В настоящее время домашний тиран задержан и заключен под стражу. Следственным отделом по Городищенскому району СУ СКР региона возбуждено уголовное дело по ст.110 УК РФ (доведение лица до покушения на самоубийство путем угроз, жестокого обращения и систематического унижения человеческого достоинства потерпевшего). Максимальное наказание по этой статье – до 5 лет тюрьмы. Свою вину подозреваемый не признает,



