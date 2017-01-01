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В Волжском произошел пожар в психиатрической больнице
Сегодня, 09:10
В четверг, 16 февраля, утром в старой части города Волжского сотрудники МЧС тушили пожар в филиале областной клинической психиатрической больницы №2.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Волгоградской области, сообщении о возгорании из учреждения поступило в 7.43. В коридоре двухэтажного здания ВОКПБ №2 на улице 19-го Партсъезда горели вещи и мебель.
Расчеты 13-й пожарно-спасательной части потушили огонь за несколько минут. Во время происшествия никто не пострадал.
Специалисты считают, что в больнице был совершен поджог.
Фото: gazeta-vp.ru
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