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В Волжском произошел пожар в психиатрической больнице

Сегодня, 09:10
Lopatin
В Волжском произошел пожар в психиатрической больницеВ четверг, 16 февраля, утром в старой части города Волжского сотрудники МЧС тушили пожар в филиале областной клинической психиатрической больницы №2.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Волгоградской области, сообщении о возгорании из учреждения поступило в 7.43. В коридоре двухэтажного здания ВОКПБ №2 на улице 19-го Партсъезда горели вещи и мебель.

Расчеты 13-й пожарно-спасательной части потушили огонь за несколько минут. Во время происшествия никто не пострадал.

Специалисты считают, что в больнице был совершен поджог.


Фото: gazeta-vp.ru
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