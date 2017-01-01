У двух жителей региона изъяли обрез и странный самодельный пистолет В Волгоградской области сотрудники полиции продолжают выявлять факты незаконного оборота огнестрельного оружия.



Так, по информации пресс-службы ГУ МВД по региону, в Кумылженском районе у 37-летнего местного жителя оперативники изъяли обрез двуствольного охотничьего ружья «ИЖ-58» 12 калибра. Оружие относится к ручному гладкоствольному огнестрельному оружию. Сведений о регистрации этого ручного огнестрельного оружия в базе нет. А специалисты установили, что изъятое ружье было самостоятельно переделано.



В Руднянском районе стражи порядка изъяли самопал у 46-летнего гражданина. Странный предмет, изготовленный из подручных материалов конструктивно похож на огнестрельное оружие. Эксперты установили, что он может стрелять боеприпасами, состоящими из порохового заряда и снаряда диаметром до 6.7 мм.



По данным фактам возбуждены уголовные дела. Если первому мужчине за незаконный оборот оружия грозит до 4 лет тюрьмы. То второго могут посадить на 5 лет за изготовление самодельного пистолета.



Полиция региона напоминает, что в случае добровольной сдачи запрещенных к обороту предметов граждане освобождаются от уголовной ответственности.





Фото пресс-службы ГУ МВД России по Волгоградской области В Волгоградской области сотрудники полиции продолжают выявлять факты незаконного оборота огнестрельного оружия.Так, по информации пресс-службы ГУ МВД по региону, в Кумылженском районе у 37-летнего местного жителя оперативники изъяли обрез двуствольного охотничьего ружья «ИЖ-58» 12 калибра. Оружие относится к ручному гладкоствольному огнестрельному оружию. Сведений о регистрации этого ручного огнестрельного оружия в базе нет. А специалисты установили, что изъятое ружье было самостоятельно переделано.В Руднянском районе стражи порядка изъяли самопал у 46-летнего гражданина. Странный предмет, изготовленный из подручных материалов конструктивно похож на огнестрельное оружие. Эксперты установили, что он может стрелять боеприпасами, состоящими из порохового заряда и снаряда диаметром до 6.7 мм.По данным фактам возбуждены уголовные дела. Если первому мужчине за незаконный оборот оружия грозит до 4 лет тюрьмы. То второго могут посадить на 5 лет за изготовление самодельного пистолета.Полиция региона напоминает, что в случае добровольной сдачи запрещенных к обороту предметов граждане освобождаются от уголовной ответственности.



