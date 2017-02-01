Стало известно, за что ухажер убил Олесю Бондарчук

Напомним, 26-летняя Олеся Бондарчук пропала в конце декабря 2016 года. У девушки не было близких родственников, поэтому ее хватились не сразу. Поиски начались лишь в начале февраля по инициативе тети пропавшей, которая проживает в одном из районов Волгоградской области. Информацию об Олесе с ее фотографиями размещали в соцсетях, но это не дало результата.

15 февраля стало известно об обнаружении трупа девушки близ села Цаца в Светлоярском районе. Как выяснилось, в последний день своей жизни девушка провела в компании 27-летнего ухажера в его родном селе в селе Цаца Светлоярского района. На одной из местных автобаз, где подрабатывал подозреваемый, парочка заранее начала отмечать новый год. В один из моментов разговор зашел о чувствах между молодыми людьми, и Олеся дала понять присутствующему ухажеру, что он не единственный претендент на ее сердце.

Как рассказал агентству «Новости Волгограда» руководитель СО Светлоярского района СУ СКР региона Сергей Оганесян, в ответ подозреваемый нанес хрупкой девушке несколько ударов, один из которых угодил в шею. Затем молодые люди помирилась и легли спать, но утром проснулся только один подозреваемый. Испугавшись, невольный убийца, который уже был судим, вывез тело на окраину села, где 14 февраля его обнаружили местные жители.

Согласно заключению экспертизы смерть девушки наступила от механической асфиксии, развившейся в результате тупой закрытой травмы шеи.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело ч.4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего), следователи планируют ходатайствовать об его аресте, в настоящее время молодой человек задержан. Напомним, 26-летняя Олеся Бондарчук пропала в конце декабря 2016 года. У девушки не было близких родственников, поэтому ее хватились не сразу. Поиски начались лишь в начале февраля по инициативе тети пропавшей, которая проживает в одном из районов Волгоградской области. Информацию об Олесе с ее фотографиями размещали в соцсетях, но это не дало результата.15 февраля стало известно об обнаружении трупа девушки близ села Цаца в Светлоярском районе. Как выяснилось, в последний день своей жизни девушка провела в компании 27-летнего ухажера в его родном селе в селе Цаца Светлоярского района. На одной из местных автобаз, где подрабатывал подозреваемый, парочка заранее начала отмечать новый год. В один из моментов разговор зашел о чувствах между молодыми людьми, и Олеся дала понять присутствующему ухажеру, что он не единственный претендент на ее сердце.Как рассказал агентству «Новости Волгограда» руководитель СО Светлоярского района СУ СКР региона Сергей Оганесян, в ответ подозреваемый нанес хрупкой девушке несколько ударов, один из которых угодил в шею. Затем молодые люди помирилась и легли спать, но утром проснулся только один подозреваемый. Испугавшись, невольный убийца, который уже был судим, вывез тело на окраину села, где 14 февраля его обнаружили местные жители.Согласно заключению экспертизы смерть девушки наступила от механической асфиксии, развившейся в результате тупой закрытой травмы шеи.В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело ч.4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего), следователи планируют ходатайствовать об его аресте, в настоящее время молодой человек задержан.



