В Волжском в ДТП с участием маршруток и «КамЗАа» пострадали 2 человека В четверг,16 февраля, в городе Волжском в пятом часу вечера произошло двойное ДТП с участием двух маршруток и «КамАЗа».



По сообщению пресс-службы ГУ МВД по Волгоградской области, 49-летний водитель пассажирской «ГАЗели», ехавший по маршруту №3, на перекрестке бульвара Профсоюзов с улицей Карбышева столкнулся с грузовиком. После чего маршрутку отбросило на другую «ГАЗель».



В результате ДТП получили травмы 49-летний маршрутчик и его 16-летняя пассажирка. Оба госпитализированы.





Фото: vk.com/typical_vlz В четверг,16 февраля, в городе Волжском в пятом часу вечера произошло двойное ДТП с участием двух маршруток и «КамАЗа».По сообщению пресс-службы ГУ МВД по Волгоградской области, 49-летний водитель пассажирской «ГАЗели», ехавший по маршруту №3, на перекрестке бульвара Профсоюзов с улицей Карбышева столкнулся с грузовиком. После чего маршрутку отбросило на другую «ГАЗель».В результате ДТП получили травмы 49-летний маршрутчик и его 16-летняя пассажирка. Оба госпитализированы.



