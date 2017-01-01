Поджигатель наркологии оказался сотрудником службы охраны волгоградского оборонного предприятия



Неожиданные подробности биографии поджигателя наркологии в Волжском, любящего покурить травку и погонять на машине, вскрылись после его задержания. Как выяснилось, по долгу службы 23-летний молодой человек охраняет оборонное предприятие ФНПЦ «Титан-Баррикады», являясь старшим инспектором службы экономической безопасности

Кроме того, полицейские восстановили картину нападения на наркологию. Молодой человек совершил поджог один - он запросто позвонил в дверь, а когда вахтерша увидела неизвестного в маске и с канистрой в руках, она сбежала на второй этаж, предоставив злоумышленнику свободу действий. Он осмотрелся, вспомнил кабинет, где сдавал анализы и направился туда, чтобы, вероятно, уничтожить улики, а затем скрылся. Напомним, за день до поджога молодого человека поймали за рулем в состоянии наркотического опьянения. При повторном задержании у волгоградца изъяли ту самую маску и травматический пистолет, на который он не имел разрешения. Подозреваемому в поджоге придется ответить по ст. 167 ч. 2 (умышленное уничтожение и повреждение имущества), которая предполагает и возмещение материального ущерба, который составил несколько миллионов рублей. Неожиданные подробности биографии поджигателя наркологии в Волжском, любящего покурить травку и погонять на машине, вскрылись после его задержания. Как выяснилось, по долгу службы 23-летний молодой человек охраняет оборонное предприятие ФНПЦ «Титан-Баррикады», являясь старшим инспектором службы экономической безопасностиКроме того, полицейские восстановили картину нападения на наркологию. Молодой человек совершил поджог один - он запросто позвонил в дверь, а когда вахтерша увидела неизвестного в маске и с канистрой в руках, она сбежала на второй этаж, предоставив злоумышленнику свободу действий. Он осмотрелся, вспомнил кабинет, где сдавал анализы и направился туда, чтобы, вероятно, уничтожить улики, а затем скрылся. Напомним, за день до поджога молодого человека поймали за рулем в состоянии наркотического опьянения. При повторном задержании у волгоградца изъяли ту самую маску и травматический пистолет, на который он не имел разрешения. Подозреваемому в поджоге придется ответить по ст. 167 ч. 2 (умышленное уничтожение и повреждение имущества), которая предполагает и возмещение материального ущерба, который составил несколько миллионов рублей.



