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В Волжском автоинспекторы за сутки зарегистрировали 35 аварий

Сегодня, 15:11
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В Волжском автоинспекторы за сутки зарегистрировали 35 аварийВ минувший четверг в городе-спутнике Волгограда сотрудники ГИБДД зарегистрировали максимальное количество аварий за сутки с начала года – 35.

«Во всех ДТП пострадали всего 4 человека, в основном был нанесен ущерб транспортным средствам», – рассказал агентству «НовостиВолгограда.ру» старший инспектор по пропаганде ОГИБДД по г.Волжскому Алексей Клинков.

По его словам, такой рост ДТП обычно характерен для начала зимы, когда выпадает первый снег. Например, в декабре прошлого года за один день произошло около 45 аварий. В конце сезона, как правило, автомобилисты привыкают к погодным условиям и ездят осторожно.

«Вчерашний рост аварий можно объяснить двумя основными причинами – банальное превышение скорости и неуважение водителей друг к другу», – считает Алексей Клинков.

Сотрудники городской автоинспекции в очередной раз просят водителей быть внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и учитывать неблагоприятные погодные условия.


Фото: ysia.ru
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