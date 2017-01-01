В Волжском автоинспекторы за сутки зарегистрировали 35 аварий В минувший четверг в городе-спутнике Волгограда сотрудники ГИБДД зарегистрировали максимальное количество аварий за сутки с начала года – 35.



«Во всех ДТП пострадали всего 4 человека, в основном был нанесен ущерб транспортным средствам», – рассказал агентству «НовостиВолгограда.ру» старший инспектор по пропаганде ОГИБДД по г.Волжскому Алексей Клинков.



По его словам, такой рост ДТП обычно характерен для начала зимы, когда выпадает первый снег. Например, в декабре прошлого года за один день произошло около 45 аварий. В конце сезона, как правило, автомобилисты привыкают к погодным условиям и ездят осторожно.



«Вчерашний рост аварий можно объяснить двумя основными причинами – банальное превышение скорости и неуважение водителей друг к другу», – считает Алексей Клинков.



Сотрудники городской автоинспекции в очередной раз просят водителей быть внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и учитывать неблагоприятные погодные условия.





Фото: ysia.ru В минувший четверг в городе-спутнике Волгограда сотрудники ГИБДД зарегистрировали максимальное количество аварий за сутки с начала года – 35.«Во всех ДТП пострадали всего 4 человека, в основном был нанесен ущерб транспортным средствам», – рассказал агентству «НовостиВолгограда.ру» старший инспектор по пропаганде ОГИБДД по г.Волжскому Алексей Клинков.По его словам, такой рост ДТП обычно характерен для начала зимы, когда выпадает первый снег. Например, в декабре прошлого года за один день произошло около 45 аварий. В конце сезона, как правило, автомобилисты привыкают к погодным условиям и ездят осторожно.«Вчерашний рост аварий можно объяснить двумя основными причинами – банальное превышение скорости и неуважение водителей друг к другу», – считает Алексей Клинков.Сотрудники городской автоинспекции в очередной раз просят водителей быть внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и учитывать неблагоприятные погодные условия.



