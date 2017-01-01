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В Волжском автоинспекторы за сутки зарегистрировали 35 аварий
Сегодня, 15:11
В минувший четверг в городе-спутнике Волгограда сотрудники ГИБДД зарегистрировали максимальное количество аварий за сутки с начала года – 35.
«Во всех ДТП пострадали всего 4 человека, в основном был нанесен ущерб транспортным средствам», – рассказал агентству «НовостиВолгограда.ру» старший инспектор по пропаганде ОГИБДД по г.Волжскому Алексей Клинков.
По его словам, такой рост ДТП обычно характерен для начала зимы, когда выпадает первый снег. Например, в декабре прошлого года за один день произошло около 45 аварий. В конце сезона, как правило, автомобилисты привыкают к погодным условиям и ездят осторожно.
«Вчерашний рост аварий можно объяснить двумя основными причинами – банальное превышение скорости и неуважение водителей друг к другу», – считает Алексей Клинков.
Сотрудники городской автоинспекции в очередной раз просят водителей быть внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и учитывать неблагоприятные погодные условия.
Фото: ysia.ru
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