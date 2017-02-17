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» » » В Волгограде сотрудники МЧС ликвидировали крупный пожар в частном секторе и спасли несколько домов

В Волгограде сотрудники МЧС ликвидировали крупный пожар в частном секторе и спасли несколько домов

Вчера, 21:56
Reporter
В Волгограде сотрудники МЧС ликвидировали крупный пожар в частном секторе и спасли несколько домов

Пожарные были подняты по тревоге около 17-00, вызов поступил с ул. Гейне в Дзержинском районе Волгограда, где горела кровля частного дома. Сотрудники МЧС развернули на месте ЧП целую спасательную операцию: в первую очередь были эвакуированы люди, а затем началась работа по локализации возгорания. Как рассказали нам в пресс-службе ГУ МЧС, одновременно проливались крыши соседних к эпицентру пожара домов, чтобы огонь не перекинулся на эти строения. Однако сразу несколько микрорайонов оказались затянуты дымом.

В Волгограде сотрудники МЧС ликвидировали крупный пожар в частном секторе и спасли несколько домов

Борьба со стихией продолжалась около двух часов- к 19-00 пожар был локализован, а еще через час полностью потушен. Жертв и пострадавших в результате ЧП удалось избежать.
Сейчас эксперты пожарной лаборатории выясняют причины возгорания.

Фото: Алексей Ульянов, Анастасия Плеханова
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