В Волгограде сотрудники МЧС ликвидировали крупный пожар в частном секторе и спасли несколько домов



Пожарные были подняты по тревоге около 17-00, вызов поступил с ул. Гейне в Дзержинском районе Волгограда, где горела кровля частного дома. Сотрудники МЧС развернули на месте ЧП целую спасательную операцию: в первую очередь были эвакуированы люди, а затем началась работа по локализации возгорания. Как рассказали нам в пресс-службе ГУ МЧС, одновременно проливались крыши соседних к эпицентру пожара домов, чтобы огонь не перекинулся на эти строения. Однако сразу несколько микрорайонов оказались затянуты дымом.







Борьба со стихией продолжалась около двух часов- к 19-00 пожар был локализован, а еще через час полностью потушен. Жертв и пострадавших в результате ЧП удалось избежать.

Сейчас эксперты пожарной лаборатории выясняют причины возгорания.



Фото: Алексей Ульянов, Анастасия Плеханова Пожарные были подняты по тревоге около 17-00, вызов поступил с ул. Гейне в Дзержинском районе Волгограда, где горела кровля частного дома. Сотрудники МЧС развернули на месте ЧП целую спасательную операцию: в первую очередь были эвакуированы люди, а затем началась работа по локализации возгорания. Как рассказали нам в пресс-службе ГУ МЧС, одновременно проливались крыши соседних к эпицентру пожара домов, чтобы огонь не перекинулся на эти строения. Однако сразу несколько микрорайонов оказались затянуты дымом.Борьба со стихией продолжалась около двух часов- к 19-00 пожар был локализован, а еще через час полностью потушен. Жертв и пострадавших в результате ЧП удалось избежать.Сейчас эксперты пожарной лаборатории выясняют причины возгорания.Фото: Алексей Ульянов, Анастасия Плеханова



