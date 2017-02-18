В центре Волгограда «Нива» насмерть сбила 78-летнюю пенсионерку В субботу, 18 февраля, в семь утра в Центральном районе произошло ДТП со смертельным исходом.



Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, 34-летний водитель автомобиля «Ваз-21214» ехал по улице Невской в сторону Новороссийской. Напротив дома №4 он сбил 78-летнюю женщину, которая переходила дорогу на запрещающий сигнал светофора.



Пенсионерка получила тяжелые травмы и скончалась на месте происшествия.





Фото: amic.ru В субботу, 18 февраля, в семь утра в Центральном районе произошло ДТП со смертельным исходом.Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, 34-летний водитель автомобиля «Ваз-21214» ехал по улице Невской в сторону Новороссийской. Напротив дома №4 он сбил 78-летнюю женщину, которая переходила дорогу на запрещающий сигнал светофора.Пенсионерка получила тяжелые травмы и скончалась на месте происшествия.



