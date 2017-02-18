|
В Старополтавском районе ночью вместе с домом сгорел мужчина
Сегодня, 11:07
В субботу, 18 февраля, около трех часов ночи произошел крупный пожар в Старополтавском районе Волгоградской области.
По информации пресс-службы регионального ГУ МЧС, в селе Иловатка загорелся деревянный частный дом на улице Степной. Он был полностью охвачен огнем. Когда на место происшествия прибыла сельская противопожарная служба, уже стала рушиться кровля.
Пожарные достаточно быстро справились с огнем. Под завалами сгоревшего дома они обнаружили погибшего 52-летнего мужчину. Теперь специалистам предстоит установить причины возгорания.
Фото: komionline.ru
Рейтинг статьи:
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.