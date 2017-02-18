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» » » В Старополтавском районе ночью вместе с домом сгорел мужчина

В Старополтавском районе ночью вместе с домом сгорел мужчина

Сегодня, 11:07
Lopatin
В Старополтавском районе ночью вместе с домом сгорел мужчинаВ субботу, 18 февраля, около трех часов ночи произошел крупный пожар в Старополтавском районе Волгоградской области.

По информации пресс-службы регионального ГУ МЧС, в селе Иловатка загорелся деревянный частный дом на улице Степной. Он был полностью охвачен огнем. Когда на место происшествия прибыла сельская противопожарная служба, уже стала рушиться кровля.

Пожарные достаточно быстро справились с огнем. Под завалами сгоревшего дома они обнаружили погибшего 52-летнего мужчину. Теперь специалистам предстоит установить причины возгорания.


Фото: komionline.ru
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