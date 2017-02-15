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На севере Волгограда иномарку разорвало о столб: погиб водитель

Сегодня, 12:08
Reporter
На севере Волгограда иномарку разорвало о столб: погиб водитель

Авария произошла на первой продольной Волгограда недалеко от остановки общественного транспорта «Больница Ильича». Около 4–х часов утра автомобиль Nissan на большой скорости несся в строну центра города Волгограда. По невыясненным пока причинам водитель потерял управление. В результате неуправляемого движения автомобиль протаранил столб. Удар пришелся на водительскую сторону и иномарку буквально «сложило» пополам.

В результате мужчина, находившийся за рулем автомобиля, погиб на месте, двое пассажиров госпитализированы.
На севере Волгограда иномарку разорвало о столб: погиб водитель

ФОТО: фото: Ante Kimm, Дима Быкодоров (соцсети)
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