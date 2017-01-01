В Волгограде спасатели локализовали пожар в многоквартирном жилом доме



































































































По данным на 13-00 сотрудники МЧС продолжают работать месте пожара на ул. Алехина в Краснооктябрском районе Волгограда, где сегодня загорелся одноэтажный многоквартирный жилой дом. Огонь полыхал в одной из квартир. Как сообщили нам в пресс-службе ГУ МЧС в 12-24 было объявлено о локализации возгорания. Сейчас спасатели продолжают проливать стены и перекрытия. Всех жильцов , а это около 40 человек, успели вовремя эвакуировать. Как удалось выяснить, ранее горящее здание имело статус общежития, однако затем люди приватизировали комнаты.



ФОТО: Денис Шамаев (соцсети) По данным на 13-00 сотрудники МЧС продолжают работать месте пожара на ул. Алехина в Краснооктябрском районе Волгограда, где сегодня загорелся одноэтажный многоквартирный жилой дом. Огонь полыхал в одной из квартир. Как сообщили нам в пресс-службе ГУ МЧС в 12-24 было объявлено о локализации возгорания. Сейчас спасатели продолжают проливать стены и перекрытия. Всех жильцов , а это около 40 человек, успели вовремя эвакуировать. Как удалось выяснить, ранее горящее здание имело статус общежития, однако затем люди приватизировали комнаты.ФОТО: Денис Шамаев (соцсети)



