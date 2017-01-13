В Советском районе иномарка врезалась в маршрутку из Волжского В субботу, 18 февраля, в Советском районе Волгограда автомобиль «Daewoo» разбился о маршрутку №260.



Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД, авария произошла в 21.20 на проспекте Университетском. 39-летний водитель легковушки ехал в сторону улицы Огородная. Не выдержав безопасную дистанцию, он врезался в попутный микроавтобус «Peugeot Boxer».



В результате столкновения пострадали 4 человека: водитель «Daewoo» и его 24-летняя пассажирка, а также две пассажирки микроавтобуса в возрасте 21 и 43 лет. Все они получили травмы и были госпитализированы.



Фото: Карина Очеретяная vk.com/ghest_volgograd В субботу, 18 февраля, в Советском районе Волгограда автомобиль «Daewoo» разбился о маршрутку №260.Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД, авария произошла в 21.20 на проспекте Университетском. 39-летний водитель легковушки ехал в сторону улицы Огородная. Не выдержав безопасную дистанцию, он врезался в попутный микроавтобус «Peugeot Boxer».В результате столкновения пострадали 4 человека: водитель «Daewoo» и его 24-летняя пассажирка, а также две пассажирки микроавтобуса в возрасте 21 и 43 лет. Все они получили травмы и были госпитализированы.



