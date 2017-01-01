В Урюпинске ночью сгорела крыша многоквартирного дома В воскресенье, 19 февраля, ночью крупный пожар произошел в городе Урюпинске Волгоградской области.



По информации пресс-службы ГУ МЧС по региону, сегодня в 2.40 поступило сообщение о возгорании многоквартирного дома на улице Попова. По всей площади горела крыша кирпичного здания размером 20х20 метров.



Сотрудники 23-й пожарно-спасательной части справились с огнем лишь к шести часам утра. К счастью, во время пожара никто не пострадал. Сотрудники МЧС считают, что кровля загорелась из-за короткого замыкания электропроводки.





Фото: youtube.com В воскресенье, 19 февраля, ночью крупный пожар произошел в городе Урюпинске Волгоградской области.По информации пресс-службы ГУ МЧС по региону, сегодня в 2.40 поступило сообщение о возгорании многоквартирного дома на улице Попова. По всей площади горела крыша кирпичного здания размером 20х20 метров.Сотрудники 23-й пожарно-спасательной части справились с огнем лишь к шести часам утра. К счастью, во время пожара никто не пострадал. Сотрудники МЧС считают, что кровля загорелась из-за короткого замыкания электропроводки.Фото: youtube.com



