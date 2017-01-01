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В Урюпинске ночью сгорела крыша многоквартирного дома
Сегодня, 11:46
В воскресенье, 19 февраля, ночью крупный пожар произошел в городе Урюпинске Волгоградской области.
По информации пресс-службы ГУ МЧС по региону, сегодня в 2.40 поступило сообщение о возгорании многоквартирного дома на улице Попова. По всей площади горела крыша кирпичного здания размером 20х20 метров.
Сотрудники 23-й пожарно-спасательной части справились с огнем лишь к шести часам утра. К счастью, во время пожара никто не пострадал. Сотрудники МЧС считают, что кровля загорелась из-за короткого замыкания электропроводки.
Фото: youtube.com
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