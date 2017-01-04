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» » » В Волгограде три ровесника на «Ниссане» врезались в столб

В Волгограде три ровесника на «Ниссане» врезались в столб

Сегодня, 12:07
Lopatin
В Волгограде три ровесника на «Ниссане» врезались в столбВ минувшее воскресенье в половине пятого утра в Краснооктябрьском районе в аварию попал автомобиль «Nissan Almera». Один человек погиб.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, ДТП произошло на проспекте Ленина. 31-летний водитель иномарки ехал в сторону Центрального района. Напротив дома №149 он не справился с управлением и наехал на световую опору.

Удар был настолько сильным, что водитель скончался на месте происшествия. А его два 31-летних пассажира получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы.

Фото: пресс-службы ГУ МВД России по Волгоградской области
34.мвд.рф
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