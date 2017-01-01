В Волгограде подросток выпал из окна после ссоры с родителями





































Трагедия произошла накануне вечером в Краснооктябрском районе Волгограда в одном из домов по ул. Хользунова в 21-30. Свидетелями страшной картины стали жильцы многоэтажек. Медики оперативно прибыли на место ЧП и госпитализировали пострадавшего в 12-ю больницу, однако реанимационные мероприятия не дали результата- подросток скончался. По факту происшествия следователи СО по Краснооктябрскому району проводят проверку. Рассматривается несколько версий произошедшего. Согласно основной - 16-летний волгоградец выпрыгнул из окна после ссоры с отцом. Трагедия произошла накануне вечером в Краснооктябрском районе Волгограда в одном из домов по ул. Хользунова в 21-30. Свидетелями страшной картины стали жильцы многоэтажек. Медики оперативно прибыли на место ЧП и госпитализировали пострадавшего в 12-ю больницу, однако реанимационные мероприятия не дали результата- подросток скончался. По факту происшествия следователи СО по Краснооктябрскому району проводят проверку. Рассматривается несколько версий произошедшего. Согласно основной - 16-летний волгоградец выпрыгнул из окна после ссоры с отцом.



