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В Волгограде водителям автобусов предложили перейти к новому перевозчику
Вчера, 15:25
В Волгограде водителям автобусов и кондукторам МУП «ВПАТП №7» предложили перейти на работу к новому городскому перевозчику – ООО «Волгоградский автобусный парк». Связано это с переносом базы муниципального предприятия с улицы им. Шумилова в Кировском районе на территорию филиала ГУП ВО «Волгоградавтотранс» на улице Гремяченской в Красноармейском районе.
Руководство МУПа выразило понимание, что у некоторых работников из-за этого могут возникнуть определенные неудобства. «Если кто-то из работников выразит желание продолжить работу на базе в Кировском районе, им будет предложено подать заявление о приеме на работу в новую автотранспортную компанию – об этом достигнута предварительная договоренность», - сказал директор МУП «ВПАТП №7» Алексей Симоненко.
Сотрудникам, перешедшим на работу в ООО «Волгоградский автобусный парк», который займет освободившуюся площадку в Кировском районе, новый работодатель обещает сохранить все льготы с учетом стажа, доставку к месту работы служебным автотранспортом, гибкий график работы и полный соцпакет, заверили в пресс-службе администрации Волгограда.
В мэрии также отметили, что решение о переносе одной из двух производственных баз муниципального предприятия с улицы им. Шумилова принято в целях снижения затрат на ее содержание и оплату коммунальных услуг.
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