Вопрос о законности закрытия 88 маршрутов остается открытым

В настоящее время Волгоградское Управление ФАС изучает жалобы перевозчиков на действия администрации города Волгограда. Как сообщил агентству «НовостиВолгограда.ру» источник в региональном антимонопольном ведомстве, в настоящее время в УФАС поступило сразу три жалобы от перевозчиков. В них предприниматели ставят под сомнение постановление администрации Волгограда от 29.04.2016 № 610 «Документ планирования региональных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным транспортом в г. Волгограде на 2016-2020 годы».Согласно именно этому постановлению коренным образом меняется транспортная схема движения Волгограда. Из нее уже с 15 апреля 2017 года будут исключены 88 городских маршрутов. Еще часть маршрутов будет подвергнута корректировке, в основном сокращению.По мнению перевозчиков, это постановление оставит без работы десятки мелких предпринимателей и практически вытеснит маршрутные такси из Волгограда. На их место придут (и уже приходят) газомоторные автобусы коммерческой фирмы «Волгоградский автобусный парк». Предприниматели уже сейчас называют его монополистом на рынке городских пассажирских перевозок. Впрочем, монопольный характер деятельности может определить только профильное ведомство.О результатах рассмотрения жалоб Волгоградское Управление ФАС сообщит предположительно в марте. В случае обнаружения нарушений антимонопольного законодательства городским властям Волгограда будет направлено предупреждение, а, если оно будет проигнорировано, то последует предписание с требованием устранить несоответствия закону. Таким образом, надежда на сохранение городом-миллионником альтернативы автобусам – остается.