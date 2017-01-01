Минтранс предлагает приватизировать речные порты за 1 рубль



Согласно сводным материалам к проекту, подавляющее большинство портовых объектов не имеет эффективных балансодержателей. Как следствие, длительное время не осуществлялось финансирование их надлежащего содержания, что привело к деградации причальной инфраструктуры.



Принятие законопроекта, по мнению министерства, позволит ускорить передачу права на объекты речных портов собственникам, которые восстановят их и приведут в надлежащее содержание. Это, в свою очередь, упростит вовлечение в хозяйственный оборот портовых гидротехнических сооружений, перегрузочных комплексов, причалов, служебных зданий и другого федерального имущества, расположенного в портах и находящегося в неудовлетворительном состоянии. Министерство транспорта РФ выступило с предложением выставлять на продажу речные порты, находящиеся в неудовлетворительном состоянии, по начальной цене в 1 рубль. Проект соответствующего федерального закона правительства опубликован на федеральном портале нормативных правовых актов, передает сегодня ТАСС.Согласно сводным материалам к проекту, подавляющее большинство портовых объектов не имеет эффективных балансодержателей. Как следствие, длительное время не осуществлялось финансирование их надлежащего содержания, что привело к деградации причальной инфраструктуры.Принятие законопроекта, по мнению министерства, позволит ускорить передачу права на объекты речных портов собственникам, которые восстановят их и приведут в надлежащее содержание. Это, в свою очередь, упростит вовлечение в хозяйственный оборот портовых гидротехнических сооружений, перегрузочных комплексов, причалов, служебных зданий и другого федерального имущества, расположенного в портах и находящегося в неудовлетворительном состоянии.



