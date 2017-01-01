Регистрация Войти
Вход на сайт
Выбор редакции
 
 

Волгоградцы собирают подписи против закрытия пассажирских маршрутов

Минтранс предлагает приватизировать речные порты за 1 рубль

Вопрос о законности закрытия 88 маршрутов остается открытым

В Волгограде водителям автобусов предложили перейти к новому перевозчику

В затянувшемся споре Арбитражный суд встал на сторону волгоградских перевозчиков

В Волгограде начала работать «горячая линия» по работе транспорта

Новые автобусные маршруты обойдутся волгоградцам в 1,6 миллиарда рублей

Волгоградцы по «горячей линии» смогут узнать о работе автобусов

» » » Минтранс предлагает приватизировать речные порты за 1 рубль

Минтранс предлагает приватизировать речные порты за 1 рубль

Сегодня, 13:13
Lopatin
Минтранс предлагает приватизировать речные порты за 1 рубльМинистерство транспорта РФ выступило с предложением выставлять на продажу речные порты, находящиеся в неудовлетворительном состоянии, по начальной цене в 1 рубль. Проект соответствующего федерального закона правительства опубликован на федеральном портале нормативных правовых актов, передает сегодня ТАСС.

Согласно сводным материалам к проекту, подавляющее большинство портовых объектов не имеет эффективных балансодержателей. Как следствие, длительное время не осуществлялось финансирование их надлежащего содержания, что привело к деградации причальной инфраструктуры.

Принятие законопроекта, по мнению министерства, позволит ускорить передачу права на объекты речных портов собственникам, которые восстановят их и приведут в надлежащее содержание. Это, в свою очередь, упростит вовлечение в хозяйственный оборот портовых гидротехнических сооружений, перегрузочных комплексов, причалов, служебных зданий и другого федерального имущества, расположенного в портах и находящегося в неудовлетворительном состоянии.
Рейтинг статьи:
  
Читайте также:

Волгоградцы по «горячей линии» смогут узнать о работе автобусов

В Волгограде начала работать «горячая линия» по работе транспорта

Новые автобусные маршруты обойдутся волгоградцам в 1,6 миллиарда рублей

Вопрос о законности закрытия 88 маршрутов остается открытым

Волгоградцы собирают подписи против закрытия пассажирских маршрутов

В Волгограде водителям автобусов предложили перейти к новому перевозчику

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.
Оставить комментарий
Ваше имя: *
Ваш e-mail: *
Текст комментария:
Полужирный Наклонный текст Подчеркнутый текст Зачеркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Код: Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код
Введите код:
Контакты О нас Реклама
Rambler's Top100

© 2017 Copyright. "НовостиВолгограда.ру" , все права защищены.

Копирование материалов допускается только с указанием ссылки на сайт.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-57067 от 25 февраля 2014 г.

Редакция:

Волгоград, ул. Коммунистическая, д. 21, оф. 39-41

Тел. +7 (8442) 24-26-15

Email: novostivolgograda@mail.ru

ОБЛАКО ТЕГОВ
администрация Волгограда, Администрация Волгоградской области, Анатолий Бровко, взятка, Волгоград, Волгоградская область, Волжский, выставка, ГУ МВД, ГУ МЧС, ГУВД, дети, детский сад, дороги, ЖКХ, здравоохранение, Интернет, Камышин, конкурс, медицина, молодежь, мошенничество, наркотики, пожар, полиция, Правительство Волгоградской области, прокуратура, работа, ремонт, РЖД, сельское хозяйство, семья, служба спасения, спорт, СУ СКР, суд, убийство, фестиваль, школа, школьники

Показать все теги