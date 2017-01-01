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Волгоградцы собирают подписи против закрытия пассажирских маршрутов

Сегодня, 14:33
Administrator
Волгоградцы собирают подписи против закрытия пассажирских маршрутов
В электронной петиции против закрытия маршрутов в Волгограде счет подписавшихся идет на тысячи. Только за четыре дня документ подписали уже около 4 000 волгоградцев.
Напомним, что с апреля по май в результате оптимизации транспортной схемы Волгограда из города исчезнут более 80-ти маршрутов общественного транспорта. Такая оптимизация транспортной схемы г. Волгограда более всего затронет маршрутные такси, а также автобусы и троллейбусы №18 и №11.
Вместо полюбившихся и привычных направлений горожан ожидают новые, преимущественно, автобусные маршруты. Считается, что именно они в полной мере будут отвечать требованиям пассажиров. Однако сами горожане так не думают. Дело в том, что новые маршруты не дублируют ликвидируемые. Волгоградцам предлагают в лучшем случае воспользоваться пересадочными узлами. А какие-то маршруты полностью выпадают из предлагаемой схемы. Больше всего пострадают жители южных микрорайонов Волгограда – Горной поляны, Верхней Ельшанки и Авиагородка.
Как говорят авторы петиции, размещенной на сайте https://www.change.org,  неповоротливые газомоторные автобусы, которые не предназначены для узких и длинных улиц города, уже сейчас пугают горожан, часто создавая заторы на дороге. К тому же они будут работать строго до 12 ночи,  а что делать тем, кто работает допоздна - передвигаться пешком или ездить на такси?
При этом комфортные и вместительные микроавтобусы по примеру Москвы или Санкт-Петербурга, речь о которых шла некоторое время назад, сейчас в качестве альтернативы уже не рассматриваются. Причем на многих прибыльных маршрутах, которые собираются закрыть, комфортабельные микроавтобусы уже есть.
Обобщая изложенное в петиции, можно сказать, что жители Волгограда голосуют за удобный и доступный транспорт. На текущий момент количество подписавшихся приближается к четырем тысячам человек. Когда же это число превысит пять тысяч, документ будет доставлен губернатору Волгоградской области Андрею Бочарову, председателю комитета транспорта, промышленности и связи Дмитрию Веркину и  начальнику отдела транспорта, промышленности и связи Наталье Григорян.
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