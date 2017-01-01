Волгоградцы собирают подписи против закрытия пассажирских маршрутов

В электронной петиции против закрытия маршрутов в Волгограде счет подписавшихся идет на тысячи. Только за четыре дня документ подписали уже около 4 000 волгоградцев.

Напомним, что с апреля по май в результате оптимизации транспортной схемы Волгограда из города исчезнут более 80-ти маршрутов общественного транспорта. Такая оптимизация транспортной схемы г. Волгограда более всего затронет маршрутные такси, а также автобусы и троллейбусы №18 и №11.

Вместо полюбившихся и привычных направлений горожан ожидают новые, преимущественно, автобусные маршруты. Считается, что именно они в полной мере будут отвечать требованиям пассажиров. Однако сами горожане так не думают. Дело в том, что новые маршруты не дублируют ликвидируемые. Волгоградцам предлагают в лучшем случае воспользоваться пересадочными узлами. А какие-то маршруты полностью выпадают из предлагаемой схемы. Больше всего пострадают жители южных микрорайонов Волгограда – Горной поляны, Верхней Ельшанки и Авиагородка.

Как говорят авторы петиции, размещенной на сайте https://www.change.org, неповоротливые газомоторные автобусы, которые не предназначены для узких и длинных улиц города, уже сейчас пугают горожан, часто создавая заторы на дороге. К тому же они будут работать строго до 12 ночи, а что делать тем, кто работает допоздна - передвигаться пешком или ездить на такси?

При этом комфортные и вместительные микроавтобусы по примеру Москвы или Санкт-Петербурга, речь о которых шла некоторое время назад, сейчас в качестве альтернативы уже не рассматриваются. Причем на многих прибыльных маршрутах, которые собираются закрыть, комфортабельные микроавтобусы уже есть.

Обобщая изложенное в петиции, можно сказать, что жители Волгограда голосуют за удобный и доступный транспорт. На текущий момент количество подписавшихся приближается к четырем тысячам человек. Когда же это число превысит пять тысяч, документ будет доставлен губернатору Волгоградской области Андрею Бочарову, председателю комитета транспорта, промышленности и связи Дмитрию Веркину и начальнику отдела транспорта, промышленности и связи Наталье Григорян. В электронной петиции против закрытия маршрутов в Волгограде счет подписавшихся идет на тысячи. Только за четыре дня документ подписали уже около 4 000 волгоградцев.Напомним, что с апреля по май в результате оптимизации транспортной схемы Волгограда из города исчезнут более 80-ти маршрутов общественного транспорта. Такая оптимизация транспортной схемы г. Волгограда более всего затронет маршрутные такси, а также автобусы и троллейбусы №18 и №11.Вместо полюбившихся и привычных направлений горожан ожидают новые, преимущественно, автобусные маршруты. Считается, что именно они в полной мере будут отвечать требованиям пассажиров. Однако сами горожане так не думают. Дело в том, что новые маршруты не дублируют ликвидируемые. Волгоградцам предлагают в лучшем случае воспользоваться пересадочными узлами. А какие-то маршруты полностью выпадают из предлагаемой схемы. Больше всего пострадают жители южных микрорайонов Волгограда – Горной поляны, Верхней Ельшанки и Авиагородка.Как говорят авторы петиции, размещенной на сайте https://www.change.org, неповоротливые газомоторные автобусы, которые не предназначены для узких и длинных улиц города, уже сейчас пугают горожан, часто создавая заторы на дороге. К тому же они будут работать строго до 12 ночи, а что делать тем, кто работает допоздна - передвигаться пешком или ездить на такси?При этом комфортные и вместительные микроавтобусы по примеру Москвы или Санкт-Петербурга, речь о которых шла некоторое время назад, сейчас в качестве альтернативы уже не рассматриваются. Причем на многих прибыльных маршрутах, которые собираются закрыть, комфортабельные микроавтобусы уже есть.Обобщая изложенное в петиции, можно сказать, что жители Волгограда голосуют за удобный и доступный транспорт. На текущий момент количество подписавшихся приближается к четырем тысячам человек. Когда же это число превысит пять тысяч, документ будет доставлен губернатору Волгоградской области Андрею Бочарову, председателю комитета транспорта, промышленности и связи Дмитрию Веркину и начальнику отдела транспорта, промышленности и связи Наталье Григорян.



