Юрий Белоусов: «Автобусы – неравноценная замена маршруткам в Волгограде»



В Волгограде в сфере пассажирских перевозок не утихают страсти по поводу закрытия весной более 70 коммерческих маршрутов в городе. Частники считают, что маршрутки нужны волгоградцам и их нельзя просто так, взять и запретить. О том, как перевозчики пытаются отстоять свое «место под солнцем» рассказал в интервью агентству «НовостиВолгограда.ру» руководитель «Ассоциации пассажирских автотранспортников» города Волгограда Юрий Белоусов.





Юрий Белоусов

Фото V1.ru



- Юрий Николаевич, некоторое время назад вы собирали подписи в защиту маршруток, их набралось около 20 тысяч. Каков результат?



- Плачевный результат. В итоге мы получили отписку с ответом, какой дали по запросу местные власти. 12 декабря в День Конституции я был на приеме у главного федерального инспектора по Волгоградской области Дмитрия Сафонова и передал ему нашу петицию. После этого были разосланы запросы в прокуратуру региона, областное Управление ФАС и волгоградским властям. И вы знаете, теперь появилась надежда, что нас услышат и отнесутся серьезно. Сегодня я встречался с федеральным инспектором по Волгоградской области Виталием Горячевым, который сообщил, что наш вопрос будет решаться на неформальной встрече.



- Вы заявляли, что все маршрутные карты выданы до апреля 2017 года. Что будет дальше?



- Более десятка частных перевозчиков подали в областной Арбитражный суд исковые заявления, в которых оспаривается закрытие коммерческих маршрутов. В них же содержатся требования выдать лицензии на автомобильные перевозки пассажиров сроком на 5 лет. Насколько мне известно, иски начнут рассматриваться с 9 февраля.







- Со стороны властей звучали требования перехода на новый стандарт маршруток – микроавтобусы повышенной вместимости (21 место), потому что «ГАЗели» сплошь старые и небезопасные. Идет обновление в парке автомобилей?



- Заявления о том, что «ГАЗели» сплошь старые и небезопасные – это чистый популизм, просто слова, ничем неподтвержденные. Разумеется, есть машины, которые требуют серьезного ремонта или их вообще надо менять, но нельзя же всех равнять. Да, идет обновление машин. Но, судите сами, современный микроавтобус, на который нам предлагают пересесть власти, стоит от полутора до двух миллионов рублей. Для частного перевозчика – это безумно огромная сумма.







- И поэтому многие перевозчики берут кредиты, но как они смогут расплачиваться, если закроют маршруты?



- Вопрос чисто риторический. Ответ известен – никак. Ведь это же пассажирский транспорт, и не для чего другого он, скажем так, не предназначен. Остается только его продавать, либо поставить в гараж, чтобы он ждал своего часа или просто ржавел.







- Юрий Николаевич, равноценна ли замена маршруток на большие автобусы?



- Нет. Автобусы – неравноценная замена маршруткам в Волгограде. Микроавтобусы динамичнее, удобнее, маневреннее. И люди в них сидят. В то же время в больших «ЛиАЗах» всего 24 сидячих места и 80 стоячих. Теперь представьте, в Волгограде из-за его протяженности, средняя длина поездки составляет где-то 15-20 километров, это по времени 40-45 минут. И если все это время вы стоите в битком набитом автобусе, то о каком комфорте можно говорить. Да и сами автобусы красивые и работоспособные, пока новые. А вот когда поездят немного по нашим дорогам, посмотрим, как они потом будут выглядеть.







- Насколько новые автобусные маршруты соответствуют ожиданиям волгоградцев?



- Я не знаю, какой деятель их разрабатывал, но у всех маршрутов подразумевается пересадки на другой автобус, чтобы добраться, скажем, из одного конца города в другой. И поездки получаются весьма затратными. А вот у маршруток, как правило, прямое беспересадочное сообщение, и пассажиру не надо двойную-тройную цену платить за поездку.







- Можно ли было ограничиться только наведением порядка в отрасли пассажирских перевозок, без кардинальных изменений?



- Конечно. Надо было сделать это грамотно. Введите большие автобусы как альтернативу маршруткам, а граждане пусть сами выбирают, на чем ездить.



В Волгограде в сфере пассажирских перевозок не утихают страсти по поводу закрытия весной болеев городе. Частники считают, что маршрутки нужны волгоградцам и их нельзя просто так, взять и запретить. О том, как перевозчики пытаются отстоять свое «место под солнцем» рассказал в интервью агентствуруководитель «Ассоциации пассажирских автотранспортников» города Волгограда- Плачевный результат. В итоге мы получили отписку с ответом, какой дали по запросу местные власти. 12 декабря в День Конституции я был на приеме у главного федерального инспектора по Волгоградской области Дмитрия Сафонова и передал ему нашу петицию. После этого были разосланы запросы в прокуратуру региона, областное Управление ФАС и волгоградским властям. И вы знаете, теперь появилась надежда, что нас услышат и отнесутся серьезно. Сегодня я встречался с федеральным инспектором по Волгоградской области Виталием Горячевым, который сообщил, что наш вопрос будет решаться на неформальной встрече.- Более десятка частных перевозчиков подали в областной Арбитражный суд исковые заявления, в которых оспаривается закрытие коммерческих маршрутов. В них же содержатся требования выдать лицензии на автомобильные перевозки пассажиров сроком на 5 лет. Насколько мне известно, иски начнут рассматриваться с 9 февраля.- Заявления о том, что «ГАЗели» сплошь старые и небезопасные – это чистый популизм, просто слова, ничем неподтвержденные. Разумеется, есть машины, которые требуют серьезного ремонта или их вообще надо менять, но нельзя же всех равнять. Да, идет обновление машин. Но, судите сами, современный микроавтобус, на который нам предлагают пересесть власти, стоит от полутора до двух миллионов рублей. Для частного перевозчика – это безумно огромная сумма.- Вопрос чисто риторический. Ответ известен – никак. Ведь это же пассажирский транспорт, и не для чего другого он, скажем так, не предназначен. Остается только его продавать, либо поставить в гараж, чтобы он ждал своего часа или просто ржавел.- Нет. Автобусы – неравноценная замена маршруткам в Волгограде. Микроавтобусы динамичнее, удобнее, маневреннее. И люди в них сидят. В то же время в больших «ЛиАЗах» всего 24 сидячих места и 80 стоячих. Теперь представьте, в Волгограде из-за его протяженности, средняя длина поездки составляет где-то 15-20 километров, это по времени 40-45 минут. И если все это время вы стоите в битком набитом автобусе, то о каком комфорте можно говорить. Да и сами автобусы красивые и работоспособные, пока новые. А вот когда поездят немного по нашим дорогам, посмотрим, как они потом будут выглядеть.- Я не знаю, какой деятель их разрабатывал, но у всех маршрутов подразумевается пересадки на другой автобус, чтобы добраться, скажем, из одного конца города в другой. И поездки получаются весьма затратными. А вот у маршруток, как правило, прямое беспересадочное сообщение, и пассажиру не надо двойную-тройную цену платить за поездку.- Конечно. Надо было сделать это грамотно. Введите большие автобусы как альтернативу маршруткам, а граждане пусть сами выбирают, на чем ездить.



