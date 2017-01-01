В Волгограде водитель автобуса превысил полномочия и выгнал пассажиров на улицу Один самых протяженных маршрутов компании «Волгоградский автобусный парк» - № 95. Этот маршрут перевозит пассажиров с самого севера Волгограда от поселка ГЭС в Кировский район южной части города. В минувшее воскресенье поездка на автобусе 95-го маршрута для нескольких пассажиров оказался крайне короткой.

До места назначения люди так и не добрались - водитель остановил автобус около остановки «Обувная фабрика» и попросил безбилетников выйти на улицу. Люди пытались оплатить проезд на месте, но по непонятным причинам кондуктор отказалась принимать наличные и требовала предъявлять исключительно транспортную карту. Пассажиры предположили, что у кондуктора могла закончиться «катушка» с билетами.

Как стало известно агентству «НовостиВолгограда», поведение водителя автобуса работодатель разберет на специальном совещании, поскольку он, скорее всего, превысил свои полномочия. Такая ситуация возникла во многом из-за того, что до 6 февраля среди сотрудников «Волгоградский автобусный парк» царила неразбериха в вопросе муниципальных проездных – многие кондукторы не принимали их. Однако после волны возмущений волгоградцев, отдавших 900 рублей за гражданский проездной, и большого количества обращений на горячую линию проблема была решена. Теперь горожане с муниципальными проездными могут свободно пользоваться новыми маршрутами: №20, № 85, №65, №35, № 55, №25 и №95. На них можно оплатить проезд также транспортной картой или наличными. Один самых протяженных маршрутов компании «Волгоградский автобусный парк» - № 95. Этот маршрут перевозит пассажиров с самого севера Волгограда от поселка ГЭС в Кировский район южной части города. В минувшее воскресенье поездка на автобусе 95-го маршрута для нескольких пассажиров оказался крайне короткой.До места назначения люди так и не добрались - водитель остановил автобус около остановки «Обувная фабрика» и попросил безбилетников выйти на улицу. Люди пытались оплатить проезд на месте, но по непонятным причинам кондуктор отказалась принимать наличные и требовала предъявлять исключительно транспортную карту. Пассажиры предположили, что у кондуктора могла закончиться «катушка» с билетами.Как стало известно агентству «НовостиВолгограда», поведение водителя автобуса работодатель разберет на специальном совещании, поскольку он, скорее всего, превысил свои полномочия. Такая ситуация возникла во многом из-за того, что до 6 февраля среди сотрудников «Волгоградский автобусный парк» царила неразбериха в вопросе муниципальных проездных – многие кондукторы не принимали их. Однако после волны возмущений волгоградцев, отдавших 900 рублей за гражданский проездной, и большого количества обращений на горячую линию проблема была решена. Теперь горожане с муниципальными проездными могут свободно пользоваться новыми маршрутами: №20, № 85, №65, №35, № 55, №25 и №95. На них можно оплатить проезд также транспортной картой или наличными.



