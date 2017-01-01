Регистрация Войти
Вход на сайт
Выбор редакции
 
 

В Волгограде водитель автобуса превысил полномочия и выгнал пассажиров на улицу

В Волгограде гонки за пассажирами между автобусами и маршрутками провоцируют ДТП

В Волгограде запустили новый экспресс-маршрут до аэропорта

Юрий Белоусов: «Автобусы – неравноценная замена маршруткам в Волгограде»

Волгоградцы собирают подписи против закрытия пассажирских маршрутов

Вопрос о законности закрытия 88 маршрутов остается открытым

В Волгограде водителям автобусов предложили перейти к новому перевозчику

В затянувшемся споре Арбитражный суд встал на сторону волгоградских перевозчиков

В Волгограде начала работать «горячая линия» по работе транспорта

Новые автобусные маршруты обойдутся волгоградцам в 1,6 миллиарда рублей

Волгоградцы по «горячей линии» смогут узнать о работе автобусов

» » » В Волгограде водитель автобуса превысил полномочия и выгнал пассажиров на улицу

В Волгограде водитель автобуса превысил полномочия и выгнал пассажиров на улицу

Сегодня, 10:27
Reporter
В Волгограде водитель автобуса превысил полномочия и выгнал пассажиров на улицуОдин самых протяженных маршрутов компании «Волгоградский автобусный парк» - № 95. Этот маршрут перевозит пассажиров с самого севера Волгограда от поселка ГЭС в Кировский район южной части города. В минувшее воскресенье поездка на автобусе 95-го маршрута для нескольких пассажиров оказался крайне короткой.
До места назначения люди так и не добрались - водитель остановил автобус около остановки «Обувная фабрика» и попросил безбилетников выйти на улицу. Люди пытались оплатить проезд на месте, но по непонятным причинам кондуктор отказалась принимать наличные и требовала предъявлять исключительно транспортную карту. Пассажиры предположили, что у кондуктора могла закончиться «катушка» с билетами.
Как стало известно агентству «НовостиВолгограда», поведение водителя автобуса работодатель разберет на специальном совещании, поскольку он, скорее всего, превысил свои полномочия. Такая ситуация возникла во многом из-за того, что до 6 февраля среди сотрудников «Волгоградский автобусный парк» царила неразбериха в вопросе муниципальных проездных – многие кондукторы не принимали их. Однако после волны возмущений волгоградцев, отдавших 900 рублей за гражданский проездной, и большого количества обращений на горячую линию проблема была решена. Теперь горожане с муниципальными проездными могут свободно пользоваться новыми маршрутами: №20, № 85, №65, №35, № 55, №25 и №95. На них можно оплатить проезд также транспортной картой или наличными.
Рейтинг статьи:
  
Читайте также:

В Дубовском районе в ДТП погиб водитель автобуса

Под Волгоградом столкнулись автобус и «ГАЗель». Пострадали люди

Проездной на метротрам действует на всех трамвайных маршрутах

В день Пасхи в Волгограде будут организованы специальные автобусные маршруты

Автобус попал в ДТП под Волгоградом

Летом в Волгоград поступят новые автобусы

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.
Оставить комментарий
Ваше имя: *
Ваш e-mail: *
Текст комментария:
Полужирный Наклонный текст Подчеркнутый текст Зачеркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Код: Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код
Введите код:
Контакты О нас Реклама
Rambler's Top100

© 2017 Copyright. "НовостиВолгограда.ру" , все права защищены.

Копирование материалов допускается только с указанием ссылки на сайт.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-57067 от 25 февраля 2014 г.

Редакция:

Волгоград, ул. Коммунистическая, д. 21, оф. 39-41

Тел. +7 (8442) 24-26-15

Email: novostivolgograda@mail.ru

ОБЛАКО ТЕГОВ
администрация Волгограда, Администрация Волгоградской области, Анатолий Бровко, взятка, Волгоград, Волгоградская область, Волжский, выставка, ГУ МВД, ГУ МЧС, ГУВД, дети, детский сад, дороги, ЖКХ, здравоохранение, Интернет, Камышин, конкурс, медицина, молодежь, мошенничество, наркотики, пожар, полиция, Правительство Волгоградской области, прокуратура, работа, ремонт, РЖД, сельское хозяйство, семья, служба спасения, спорт, СУ СКР, суд, убийство, фестиваль, школа, школьники

Показать все теги