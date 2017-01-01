В Волгограде социальные проездные заменят транспортными картами льготника

Фото: novostivolgograda.ru



С 1 марта в Волгограде транспортная карта льготника заменит привычный социальный проездной бумажного образца. Это связано с внедрением безналичной системы оплаты – очередным этапом реализации новой комплексной транспортной схемы в областном центре.



Как сообщили в пресс-службе администрации города, новая карта персонифицирована, имеет отличительный красный цвет, уникальный идентификационный номер и снабжена электронным чипом, который содержит основную информацию о владельце карты. Обладатель карты имеет право льготного проезда на всех автобусах, трамваях и троллейбусах.



Транспортная карта льготника выдается на 5 лет. Для ее получения нужно обратиться в любой многофункциональный центр и предоставить документы, удостоверяющие личность, справку о величине среднедушевого дохода, выданную органом социальной защиты населения Волгоградской области, справкой, подтверждающую факт установления гражданину инвалидности I группы или категории «ребенок-инвалид», СНИЛС.



Пункты выдачи находятся в отделениях ГБУ «МФЦ» города Волгограда по следующим адресам:

Дзержинский район: пр. Маршала Жукова, 125, (8442) 92-30-03



Красноармейский район: ул. Брестская, 19а, (8442) 92-30-06



Советский район: ул. Даугавская, 4, (8442) 92-30-05



Тракторозаводский район: пр. Ленина, 211, (8442) 92-30-07



Центральный район: ул. Комсомольская, 10, (8442) 92-30-02



Краснооктябрьский район: ул. Богунская, 12, (8442) 92-30-08



Краснооктябрьский район: ул. Бажова, 11, (8442) 92-30-08 доб. 710



Ворошиловский район: ул. Буханцева, 20, (8442) 97-98-07



Кировский район: ул. 64 Армии, 71Д, (8442) 92-30-04

в Волгоградезаменит привычный социальный проездной бумажного образца. Это связано с внедрением безналичной системы оплаты – очередным этапом реализации новой комплексной транспортной схемы в областном центре.Как сообщили в пресс-службе администрации города, новая карта персонифицирована, имеет отличительный красный цвет, уникальный идентификационный номер и снабжена электронным чипом, который содержит основную информацию о владельце карты. Обладатель карты имеет право льготного проезда на всех автобусах, трамваях и троллейбусах.Транспортная карта льготника выдается. Для ее получения нужно обратиться в любой многофункциональный центр и предоставить документы, удостоверяющие личность, справку о величине среднедушевого дохода, выданную органом социальной защиты населения Волгоградской области, справкой, подтверждающую факт установления гражданину инвалидности I группы или категории «ребенок-инвалид», СНИЛС.Пункты выдачи находятся в отделениях ГБУ «МФЦ» города Волгограда по следующим адресам:



