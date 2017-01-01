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В Волгограде социальные проездные заменят транспортными картами льготника
Сегодня, 10:49
Фото: novostivolgograda.ru
С 1 марта в Волгограде транспортная карта льготника заменит привычный социальный проездной бумажного образца. Это связано с внедрением безналичной системы оплаты – очередным этапом реализации новой комплексной транспортной схемы в областном центре.
Как сообщили в пресс-службе администрации города, новая карта персонифицирована, имеет отличительный красный цвет, уникальный идентификационный номер и снабжена электронным чипом, который содержит основную информацию о владельце карты. Обладатель карты имеет право льготного проезда на всех автобусах, трамваях и троллейбусах.
Транспортная карта льготника выдается на 5 лет. Для ее получения нужно обратиться в любой многофункциональный центр и предоставить документы, удостоверяющие личность, справку о величине среднедушевого дохода, выданную органом социальной защиты населения Волгоградской области, справкой, подтверждающую факт установления гражданину инвалидности I группы или категории «ребенок-инвалид», СНИЛС.
Пункты выдачи находятся в отделениях ГБУ «МФЦ» города Волгограда по следующим адресам:
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