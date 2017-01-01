Регистрация Войти
Вход на сайт
Выбор редакции
 
 

Власти Волгограда пообещали оставить самые востребованные маршрутки

В Волгограде социальные проездные заменят транспортными картами льготника

В Волгограде водитель автобуса превысил полномочия и выгнал пассажиров на улицу

В Волгограде гонки за пассажирами между автобусами и маршрутками провоцируют ДТП

В Волгограде запустили новый экспресс-маршрут до аэропорта

Юрий Белоусов: «Автобусы – неравноценная замена маршруткам в Волгограде»

Волгоградцы собирают подписи против закрытия пассажирских маршрутов

Вопрос о законности закрытия 88 маршрутов остается открытым

В Волгограде водителям автобусов предложили перейти к новому перевозчику

В затянувшемся споре Арбитражный суд встал на сторону волгоградских перевозчиков

В Волгограде начала работать «горячая линия» по работе транспорта

Новые автобусные маршруты обойдутся волгоградцам в 1,6 миллиарда рублей

» » » В Волгограде социальные проездные заменят транспортными картами льготника

В Волгограде социальные проездные заменят транспортными картами льготника

Сегодня, 10:49
Lopatin
В Волгограде социальные проездные заменят транспортными картами льготника
Фото: novostivolgograda.ru

С 1 марта в Волгограде транспортная карта льготника заменит привычный социальный проездной бумажного образца. Это связано с внедрением безналичной системы оплаты – очередным этапом реализации новой комплексной транспортной схемы в областном центре.

Как сообщили в пресс-службе администрации города, новая карта персонифицирована, имеет отличительный красный цвет, уникальный идентификационный номер и снабжена электронным чипом, который содержит основную информацию о владельце карты. Обладатель карты имеет право льготного проезда на всех автобусах, трамваях и троллейбусах.

Транспортная карта льготника выдается на 5 лет. Для ее получения нужно обратиться в любой многофункциональный центр и предоставить документы, удостоверяющие личность, справку о величине среднедушевого дохода, выданную органом социальной защиты населения Волгоградской области, справкой, подтверждающую факт установления гражданину инвалидности I группы или категории «ребенок-инвалид», СНИЛС.

Пункты выдачи находятся в отделениях ГБУ «МФЦ» города Волгограда по следующим адресам:
  • Дзержинский район: пр. Маршала Жукова, 125, (8442) 92-30-03
  • Красноармейский район: ул. Брестская, 19а, (8442) 92-30-06
  • Советский район: ул. Даугавская, 4, (8442) 92-30-05
  • Тракторозаводский район: пр. Ленина, 211, (8442) 92-30-07
  • Центральный район: ул. Комсомольская, 10, (8442) 92-30-02
  • Краснооктябрьский район: ул. Богунская, 12, (8442) 92-30-08
  • Краснооктябрьский район: ул. Бажова, 11, (8442) 92-30-08 доб. 710
  • Ворошиловский район: ул. Буханцева, 20, (8442) 97-98-07
  • Кировский район: ул. 64 Армии, 71Д, (8442) 92-30-04
Рейтинг статьи:
  
Читайте также:

В Волгограде водитель автобуса превысил полномочия и выгнал пассажиров на улицу

В Волгограде запустили новый экспресс-маршрут до аэропорта

Волгоградцы собирают подписи против закрытия пассажирских маршрутов

Вопрос о законности закрытия 88 маршрутов остается открытым

В Волгограде начала работать «горячая линия» по работе транспорта

Волгоградцы по «горячей линии» смогут узнать о работе автобусов

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.
Оставить комментарий
Ваше имя: *
Ваш e-mail: *
Текст комментария:
Полужирный Наклонный текст Подчеркнутый текст Зачеркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Код: Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код
Введите код:
Контакты О нас Реклама
Rambler's Top100

© 2017 Copyright. "НовостиВолгограда.ру" , все права защищены.

Копирование материалов допускается только с указанием ссылки на сайт.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-57067 от 25 февраля 2014 г.

Редакция:

Волгоград, ул. Коммунистическая, д. 21, оф. 39-41

Тел. +7 (8442) 24-26-15

Email: novostivolgograda@mail.ru

ОБЛАКО ТЕГОВ
администрация Волгограда, Администрация Волгоградской области, Анатолий Бровко, взятка, Волгоград, Волгоградская область, Волжский, выставка, ГУ МВД, ГУ МЧС, ГУВД, дети, детский сад, дороги, ЖКХ, здравоохранение, Интернет, Камышин, конкурс, медицина, молодежь, мошенничество, наркотики, пожар, полиция, Правительство Волгоградской области, прокуратура, работа, ремонт, РЖД, сельское хозяйство, семья, служба спасения, спорт, СУ СКР, суд, убийство, фестиваль, школа, школьники

Показать все теги