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Власти Волгограда пообещали оставить самые востребованные маршрутки

Сегодня, 17:23
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Власти Волгограда пообещали оставить самые востребованные маршруткиС апреля 2017 года в Волгограде останется как минимум 10 маршрутов, на которых в настоящее время работают автобусы малой и средней вместимости. Уже в конце февраля будет объявлен конкурс на осуществление пассажирских перевозок по ним, сообщает РИАЦ со ссылкой на председателя комитета транспорта, промышленности и связи администрации Волгограда Дмитрия Веркина.

В числе оставленных маршрутов: №43 «39-я Гвардейская - Алюминиевый завод», №61 «Площадь Дзержинского – пос. Верхнезареченский», №68 «Водстрой - поселок ГЭС», №75 «Магазин «Радеж» - поселок Ангарский», №79 «Поселок Татьянка - Дом речников», №98 «Речпорт - ТЦ «Метро», №23А «Ул. им. Тулака – ТЦ «Ашан», №31К «Верхняя Ельшанка - поселок Горная поляна». Все эти маршруты будут обслуживать 170 автобусов.

«В ближайшее время будет объявлен конкурс на 10 маршрутов, которые будут приведены к регулируемому тарифу и обеспечены автобусами средней вместимости. Все эти автобусы средней вместимости будут использовать электронную систему оплаты проезда. Это создается для того, чтобы жители в будущем могли добраться из отдаленных точек в центральные районы. Предусмотрена возможность пересаживаться в удобных местах с одного маршрута на другой, включая маршруты «Метроэлектротранса» и наших основных перевозчиков – ПАТП-7 и «Волгоградского автобусного парка», – пояснил Дмитрий Веркин.

По его словам, с апреля будет пересматриваться вся коммерческая маршрутная сеть. При этом власти Волгограда могут оставить те маршрутки, которые наиболее востребованы населением.

«Если нужно будет запустить новые или оставить старые, то мы готовы рассматривать это в ближайшее время. И это делается: приходили депутаты с просьбами граждан. Мы сейчас их рассматриваем – некоторые маршруты будут актуализированы, пересмотрены, потому что, ещё раз повторюсь, на сегодняшний день все маршруты, которые существуют в Волгограде, работают. Никто ничего не отменял. Я констатирую, что в будущем ни один уголок города не будет оставлен без транспортной доступности. Если даже что-то у нас получилось в настоящий момент некорректно, мы это исправим. Сами знаете: не ошибается тот, кто не работает», - заявил Дмитрий Веркин.

Свои пожелания по маршруткам волгоградцы могут сообщить по телефону «горячей линии»: 23-31-60 с понедельника по пятницу с 8 до 20 часов.
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