Авиакомпания «Победа» разрешила менять маршрут и дату вылета за доплату С 9 февраля лоукостер «Победа» разрешил пассажирам менять дату и маршрут вылета в своем бронировании за дополнительные 2 000 рублей. Об этом сегодня сообщила пресс-служба низкобюджетной авиакомпании.



«На самом деле эту услугу для «Победы» придумали наши клиенты. Большинство тарифов у лоукостера невозвратные, поэтому билет просто «сгорал», если у пассажира менялись планы на перелет. И многие клиенты просили нас разрешить с доплатой изменить дату вылета, а иногда и маршрут», – пояснил генеральный директор авиакомпании «Победа» Андрей Калмыков.



Новая услуга «Изменились планы» доступна для бронирований по всем тарифам авиакомпании, включая минимальный – 999 рублей с учетом всех такс и сборов. Пассажир может изменить данные своего перелета не позднее чем за 12 часов до изначального времени вылета, выбрав новый маршрут или дату. Количество изменений не ограничивается. Все дополнительные услуги, оплаченные в первоначальном бронировании, сохраняются в брони пассажира. Воспользоваться новой услугой можно в «Личном кабинете», с помощью оператора колл-центра компании или у аккредитованных агентов ТКП.





Фото: Avia.pro С 9 февраля лоукостер «Победа» разрешил пассажирам менять дату и маршрут вылета в своем бронировании за дополнительные 2 000 рублей. Об этом сегодня сообщила пресс-служба низкобюджетной авиакомпании.«На самом деле эту услугу для «Победы» придумали наши клиенты. Большинство тарифов у лоукостера невозвратные, поэтому билет просто «сгорал», если у пассажира менялись планы на перелет. И многие клиенты просили нас разрешить с доплатой изменить дату вылета, а иногда и маршрут», – пояснил генеральный директор авиакомпании «Победа» Андрей Калмыков.Новая услуга «Изменились планы» доступна для бронирований по всем тарифам авиакомпании, включая минимальный – 999 рублей с учетом всех такс и сборов. Пассажир может изменить данные своего перелета не позднее чем за 12 часов до изначального времени вылета, выбрав новый маршрут или дату. Количество изменений не ограничивается. Все дополнительные услуги, оплаченные в первоначальном бронировании, сохраняются в брони пассажира. Воспользоваться новой услугой можно в «Личном кабинете», с помощью оператора колл-центра компании или у аккредитованных агентов ТКП.



