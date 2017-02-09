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Авиакомпания «Победа» разрешила менять маршрут и дату вылета за доплату

Сегодня, 14:17
Lopatin
Авиакомпания «Победа» разрешила менять маршрут и дату вылета за доплатуС 9 февраля лоукостер «Победа» разрешил пассажирам менять дату и маршрут вылета в своем бронировании за дополнительные 2 000 рублей. Об этом сегодня сообщила пресс-служба низкобюджетной авиакомпании.

«На самом деле эту услугу для «Победы» придумали наши клиенты. Большинство тарифов у лоукостера невозвратные, поэтому билет просто «сгорал», если у пассажира менялись планы на перелет. И многие клиенты просили нас разрешить с доплатой изменить дату вылета, а иногда и маршрут», – пояснил генеральный директор авиакомпании «Победа» Андрей Калмыков.

Новая услуга «Изменились планы» доступна для бронирований по всем тарифам авиакомпании, включая минимальный – 999 рублей с учетом всех такс и сборов. Пассажир может изменить данные своего перелета не позднее чем за 12 часов до изначального времени вылета, выбрав новый маршрут или дату. Количество изменений не ограничивается. Все дополнительные услуги, оплаченные в первоначальном бронировании, сохраняются в брони пассажира. Воспользоваться новой услугой можно в «Личном кабинете», с помощью оператора колл-центра компании или у аккредитованных агентов ТКП.


Фото: Avia.pro
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