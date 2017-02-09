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» » » На горячую линию по работе транспорта поступило около 2 тысяч звонков

На горячую линию по работе транспорта поступило около 2 тысяч звонков

Сегодня, 16:31
Lopatin
На горячую линию по работе транспорта поступило около 2 тысяч звонков

С начала февраля в Волгограде начала работать «горячая линия» по вопросам транспортного обслуживания населения. Своевременность ее открытия уже доказало то количество звонков, которое поступило за неделю – почти две тысячи.

В редакцию «НовостиВолгограда.ру» уже поступали жалобы от волгоградцев на то, что не могут дозвониться на «горячую линию». Тем не менее, корреспонденту агентства это сегодня сделать удалось, правда, с шестой попытки.

Диспетчер «горячей линии» подтвердила, что дозвониться к ним действительно трудно, потому что телефон не затихает ни на минуту. В связи с внедрением Комплексной транспортной схемы (КТС) в городе у людей возникает много вопросов.

«В основном люди спрашивают, какие маршрутки отменят, какая будет альтернатива. По некоторым маршрутам просят их оставить и даже продлить, чтобы удобно было добираться на работу», – рассказала диспетчер «горячей линии».

На втором месте, по ее словам, стоят вопросы, связанные, с использованием электронных проездных и введением с марта транспортной карты льготника. И на третьем – жалобы на автобусы, которые не всегда соблюдают график.

Звучат и предложения по действующим автобусным маршрутам, которые передаются в комитет транспорта, промышленности и связи администрации Волгограда. Пассажиры просят продлить маршрут № 55 «К-тр «Юбилейный – 7-я больница» до ул. Танеева, а маршрут № 95 «Пос. ГЭС – Ул. Тополёвая» – до остановки «ВолгоГРЭС». Предлагают добавить остановки на маршруте №20 «Пл. Дзержинского – Аллея Героев». Поступают и предложения усилить отдельные маршруты, выпустив на линию дополнительные автобусы, рассказали в пресс-службе мэрии.

Напомним, «горячая линия» по вопросам транспортного обслуживания работает ежедневно по будням с 8 до 20 часов. Вопросы и предложения волгоградцев принимают по телефону 23-31-60.

Фото: Максим Шеметов / ТАСС.
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