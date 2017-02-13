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В Волгоградце транспортную карту стали принимать терминалы Сбербанка

Сегодня, 16:11
Lopatin
В Волгоградце транспортную карту стали принимать терминалы СбербанкаУ волгоградцев появилась возможность пополнить счет электронного проездного через терминалы Сбербанка. Проект уже реализован на 15 устройствах самообслуживания, которые работают круглосуточно. К концу февраля к системе планируется подключить еще 45 отделений банка, сообщили в пресс-службе мэрии Волгограда.

Сейчас в областной столице действуют 87 точек, где можно приобрести и положить деньги на электронный кошелек. Среди них 42 почтовых отделения, 20 киосков «Союзпечать», 10 пунктов МУП «Метроэлектротранс».

«Автоматизированная система безналичной оплаты проезда на общественном транспорте работает чуть больше месяца. За это время реализовано 18 000 карт, то есть 18 000 человек уже пользуются электронными билетами», – отметил директор МУП «Городской центр управления пассажирскими перевозками» Алексей Стольнов.

Введение безналичной оплаты проезда является частью масштабного проекта в сфере транспорта – внедрения комплексной транспортной схемы. Электронная транспортная карта «Волна» дает пассажирам 10-процентную скидку при оплате проезда. Расплачиваясь картой в автобусах, троллейбусах и трамваях, можно сэкономить около 2 рублей с каждой поездки.


Фото: Sbankin.com
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Комментарии (1)
Муса Сегодня, 18:46
Удобная штука и по ней проезд дешевле выходит.
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