Волгоградцев на остров Сарпинский временно будут возить аэросани На время ледостава на Волге для сообщения с островом Сарпинский волгоградские власти решили временно использовать аэросани муниципальной спасательной службы.



Как сообщили в пресс-службе мэрии, с 9 по 13 февраля спасатели уже перевезли более 250 человек. В задачи экипажа также входит доставка медикаментов и иных предметов первой необходимости на остров.



«Также еще два аэробота из парка спецтехники МУ «Служба спасения Волгограда» находится в полной готовности и при необходимости приступят к работе», – заверил председатель городского комитета гражданской защиты населения Юрий Ратников.



Планируется, что аэросани будут курсировать от станции Руднева до Сарпинского и обратно до тех пор, пока на Волге не появятся условия для движения водного транспорта.





Фото: kgzn.volgadmin.ru На время ледостава на Волге для сообщения с островом Сарпинский волгоградские власти решили временно использовать аэросани муниципальной спасательной службы.Как сообщили в пресс-службе мэрии, с 9 по 13 февраля спасатели уже перевезли более 250 человек. В задачи экипажа также входит доставка медикаментов и иных предметов первой необходимости на остров.«Также еще два аэробота из парка спецтехники МУ «Служба спасения Волгограда» находится в полной готовности и при необходимости приступят к работе», – заверил председатель городского комитета гражданской защиты населения Юрий Ратников.Планируется, что аэросани будут курсировать от станции Руднева до Сарпинского и обратно до тех пор, пока на Волге не появятся условия для движения водного транспорта.



