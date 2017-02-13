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Волгоградцев на остров Сарпинский временно будут возить аэросани

Сегодня, 18:46
Lopatin
Волгоградцев на остров Сарпинский временно будут возить аэросаниНа время ледостава на Волге для сообщения с островом Сарпинский волгоградские власти решили временно использовать аэросани муниципальной спасательной службы.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, с 9 по 13 февраля спасатели уже перевезли более 250 человек. В задачи экипажа также входит доставка медикаментов и иных предметов первой необходимости на остров.

«Также еще два аэробота из парка спецтехники МУ «Служба спасения Волгограда» находится в полной готовности и при необходимости приступят к работе», – заверил председатель городского комитета гражданской защиты населения Юрий Ратников.

Планируется, что аэросани будут курсировать от станции Руднева до Сарпинского и обратно до тех пор, пока на Волге не появятся условия для движения водного транспорта.


Фото: kgzn.volgadmin.ru
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