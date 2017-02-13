|
Волгоградцев на остров Сарпинский временно будут возить аэросани
Сегодня, 18:46
На время ледостава на Волге для сообщения с островом Сарпинский волгоградские власти решили временно использовать аэросани муниципальной спасательной службы.
Как сообщили в пресс-службе мэрии, с 9 по 13 февраля спасатели уже перевезли более 250 человек. В задачи экипажа также входит доставка медикаментов и иных предметов первой необходимости на остров.
«Также еще два аэробота из парка спецтехники МУ «Служба спасения Волгограда» находится в полной готовности и при необходимости приступят к работе», – заверил председатель городского комитета гражданской защиты населения Юрий Ратников.
Планируется, что аэросани будут курсировать от станции Руднева до Сарпинского и обратно до тех пор, пока на Волге не появятся условия для движения водного транспорта.
Фото: kgzn.volgadmin.ru
Рейтинг статьи:
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.