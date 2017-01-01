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С марта волгоградцы смогут использовать транспортную карту как проездной

Сегодня, 10:00
Lopatin
С марта волгоградцы смогут использовать транспортную карту как проезднойС 1 марта в Волгограде электронную транспортную карту можно будет использовать как проездной билет на месяц.

Как сообщили в пресс-службе администрации города, теперь пассажирам не надо ежемесячно приобретать старый бумажный проездной, можно просто пополнять карту в соответствии с выбранным тарифом.

Оформить карту «Волна» в качестве проездного на любой вид муниципального транспорта горожане могут с 20 числа месяца, предшествующего действию билета, по 5 число месяца, на который он приобретается.

Тарифы на проездные билеты для граждан останутся прежними:
Автобус - 900 рублей,
Трамвай или троллейбус - 950 рублей,
Трамвай + скоростной трамвай - 1100 рублей,
Троллейбус + трамвай + скоростной трамвай - 1350 рублей.

Воспользоваться картой «Волна» горожане могут на всех опорных и вспомогательных маршрутах муниципального транспорта: в трамваях, троллейбусах и автобусах, напомнили в мэрии Волгограда.
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