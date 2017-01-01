С марта волгоградцы смогут использовать транспортную карту как проездной



Как сообщили в пресс-службе администрации города, теперь пассажирам не надо ежемесячно приобретать старый бумажный проездной, можно просто пополнять карту в соответствии с выбранным тарифом.



Оформить карту «Волна» в качестве проездного на любой вид муниципального транспорта горожане могут с 20 числа месяца, предшествующего действию билета, по 5 число месяца, на который он приобретается.



Тарифы на проездные билеты для граждан останутся прежними:

Автобус - 900 рублей,

Трамвай или троллейбус - 950 рублей,

Трамвай + скоростной трамвай - 1100 рублей,

Троллейбус + трамвай + скоростной трамвай - 1350 рублей.



Воспользоваться картой «Волна» горожане могут на всех опорных и вспомогательных маршрутах муниципального транспорта: в трамваях, троллейбусах и автобусах, напомнили в мэрии Волгограда. С 1 марта в Волгограде электронную транспортную карту можно будет использовать как проездной билет на месяц.Как сообщили в пресс-службе администрации города, теперь пассажирам не надо ежемесячно приобретать старый бумажный проездной, можно просто пополнять карту в соответствии с выбранным тарифом.Оформить карту «Волна» в качестве проездного на любой вид муниципального транспорта горожане могут с 20 числа месяца, предшествующего действию билета, по 5 число месяца, на который он приобретается.Тарифы на проездные билеты для граждан останутся прежними:Автобус - 900 рублей,Трамвай или троллейбус - 950 рублей,Трамвай + скоростной трамвай - 1100 рублей,Троллейбус + трамвай + скоростной трамвай - 1350 рублей.Воспользоваться картой «Волна» горожане могут на всех опорных и вспомогательных маршрутах муниципального транспорта: в трамваях, троллейбусах и автобусах, напомнили в мэрии Волгограда.



