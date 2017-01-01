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В марте через Волгоград пустят беспересадочный вагон из Астрахани в Казань

Сегодня, 14:15
Lopatin
В марте через Волгоград пустят беспересадочный вагон из Астрахани в КазаньС 12 марта по маршруту Астрахань – Казань начнет курсировать беспересадочный прицепной вагон. Это было сделано по просьбам пассажиров, сообщили в пресс-службе ПривЖД.

Плацкартный вагон будет отправляться из Астрахани в 16.30 (мск) по воскресеньям и понедельникам в составе поезда №41 сообщением «Астрахань – Волгоград». Время в пути до Казани – 30 часов.

Обратно на нем можно будет уехать в пятницу или субботу. Отправление в 12.21 (мск) поездом №105 сообщением «Нижневартовск – Волгоград», прибытие в Астрахань поездом №41 сообщением «Волгоград – Астрахань» в 21.30. Время в пути из Казани в Астрахань составит 31 час.

Маршрут беспересадочного прицепного вагона пройдет через станции Волгоград, Саратов, Сызрань, Ульяновск. Курсировать он будет в периоды с 12 марта по 15 мая и с 8 октября по 4 декабря 2017 года.


Фото: train-photo.ru
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