В марте через Волгоград пустят беспересадочный вагон из Астрахани в Казань С 12 марта по маршруту Астрахань – Казань начнет курсировать беспересадочный прицепной вагон. Это было сделано по просьбам пассажиров, сообщили в пресс-службе ПривЖД.



Плацкартный вагон будет отправляться из Астрахани в 16.30 (мск) по воскресеньям и понедельникам в составе поезда №41 сообщением «Астрахань – Волгоград». Время в пути до Казани – 30 часов.



Обратно на нем можно будет уехать в пятницу или субботу. Отправление в 12.21 (мск) поездом №105 сообщением «Нижневартовск – Волгоград», прибытие в Астрахань поездом №41 сообщением «Волгоград – Астрахань» в 21.30. Время в пути из Казани в Астрахань составит 31 час.



Маршрут беспересадочного прицепного вагона пройдет через станции Волгоград, Саратов, Сызрань, Ульяновск. Курсировать он будет в периоды с 12 марта по 15 мая и с 8 октября по 4 декабря 2017 года.





Фото: train-photo.ru С 12 марта по маршруту Астрахань – Казань начнет курсировать беспересадочный прицепной вагон. Это было сделано по просьбам пассажиров, сообщили в пресс-службе ПривЖД.Плацкартный вагон будет отправляться из Астрахани в 16.30 (мск) по воскресеньям и понедельникам в составе поезда №41 сообщением «Астрахань – Волгоград». Время в пути до Казани – 30 часов.Обратно на нем можно будет уехать в пятницу или субботу. Отправление в 12.21 (мск) поездом №105 сообщением «Нижневартовск – Волгоград», прибытие в Астрахань поездом №41 сообщением «Волгоград – Астрахань» в 21.30. Время в пути из Казани в Астрахань составит 31 час.Маршрут беспересадочного прицепного вагона пройдет через станции Волгоград, Саратов, Сызрань, Ульяновск. Курсировать он будет в периоды с 12 марта по 15 мая и с 8 октября по 4 декабря 2017 года.



