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В регионе проходит интернет-акция «Сталинград в моем сердце»

Сегодня, 09:45
Lopatin
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В регионе проходит интернет-акция «Сталинград в моем сердце»Принять участие в патриотической интернет-акции «Сталинград в моем сердце», которая началась в конце прошлого года и продолжится в течение 2017-го, может каждый. Идея уже объединила школьников и студентов, общественников, жителей Волгоградской области и других регионов страны.

Как пояснили в комитете молодежной политики Волгоградской области, участники акции фотографируются у памятников и монументов, посвященных Сталинградской битве, с ветеранами Великой Отечественной войны. Можно публиковать снимки, выполненные во время экскурсий по памятным местам, патриотических акций, исторических реконструкций. Фото сопровождаются описанием и хештегом #Сталинградвмоёмсердце. В интернете уже опубликовано более 500 работ.

Инициаторами акции стали воспитанники Волгоградского лицея имени Федора Слипченко. Патриотический проект направлен на воспитание у молодежи чувства сопричастности, увековечивание памяти о событиях, героях и участниках Сталинградской битвы, популяризацию исторических мест города-героя. Старт проекту 19 ноября 2016 года дал участник Парада Победы 1945 года на Красной площади, зенитчик Александр Иванович Калотушкин. Акция набирает популярность, став значимым проектом не только для жителей Волгоградской области, но и других регионов страны.


Фото пресс-службы администрации Волгоградской области.
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