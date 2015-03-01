Волгоград готовится отметить 74-ю годовщину победы под Сталинградом Просмотров: 104 Комментариев: 0

Как сообщили в пресс-службе администрации Волгограда, 1 и 2 февраля в Центральном, Дзержинском, Кировском и Красноармейском районах развернутся «Солдатские привалы». В эти же дни в волгоградских школах пройдут акции «Песни военных лет звучат повсюду», «Сталинградские окна», «Цветы на граните», тематические классные часы, а память павших почтут минутой молчания.

29 января около села Песчанка в Советском районе состоится масштабный военно-патриотический праздник, в рамках которого пройдет традиционный мотокросс «Битва на Волге», молодежные акции, концертные программы и историческая реконструкция.

Из спортивных мероприятий наиболее заметным событием станет 70-й Всероссийский легкоатлетический пробег, посвященный годовщине Победы в Сталинградской битве, который стартует традиционно 2 февраля на Центральной набережной.

В этот же день в каждом районе города на улицы выйдет волгоградская молодежь для проведения информационно-патриотической акции, в ходе которой горожане получат в подарок точную копию газеты «Сталинградская правда», датированную февралем 1943 года.

Конечно, главными героями всех торжеств станут защитники города-героя, участники Великой Отечественной войны, труженики тыла, дети военного Сталинграда. Чествовать ветеранов в эти дни будут в каждом районе Волгограда. Пройдут торжественные приемы ветеранов в районах, уроки мужества в школах и посещения подростковых клубов. На всех торжествах фронтовиков будут сопровождать работники администрации и волонтеры. Мероприятия, посвященные памятной дате, будут проходить в Волгограде на протяжении нескольких дней. В программе празднования победы в Сталинградской битве – возложение цветов к Вечному огню и памятным местам, проведение патриотических акций, фестивалей, выставок и эстафет.Как сообщили в пресс-службе администрации Волгограда, 1 и 2 февраля в Центральном, Дзержинском, Кировском и Красноармейском районах развернутся «Солдатские привалы». В эти же дни в волгоградских школах пройдут акции «Песни военных лет звучат повсюду», «Сталинградские окна», «Цветы на граните», тематические классные часы, а память павших почтут минутой молчания.29 января около села Песчанка в Советском районе состоится масштабный военно-патриотический праздник, в рамках которого пройдет традиционный мотокросс «Битва на Волге», молодежные акции, концертные программы и историческая реконструкция.Из спортивных мероприятий наиболее заметным событием станет 70-й Всероссийский легкоатлетический пробег, посвященный годовщине Победы в Сталинградской битве, который стартует традиционно 2 февраля на Центральной набережной.В этот же день в каждом районе города на улицы выйдет волгоградская молодежь для проведения информационно-патриотической акции, в ходе которой горожане получат в подарок точную копию газеты «Сталинградская правда», датированную февралем 1943 года.Конечно, главными героями всех торжеств станут защитники города-героя, участники Великой Отечественной войны, труженики тыла, дети военного Сталинграда. Чествовать ветеранов в эти дни будут в каждом районе Волгограда. Пройдут торжественные приемы ветеранов в районах, уроки мужества в школах и посещения подростковых клубов. На всех торжествах фронтовиков будут сопровождать работники администрации и волонтеры.



