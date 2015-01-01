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» » » Волгоградцам раздадут 10 тысяч экземпляров «Сталинградской правды»

Волгоградцам раздадут 10 тысяч экземпляров «Сталинградской правды»

Сегодня, 09:16
Lopatin
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Волгоградцам раздадут 10 тысяч экземпляров «Сталинградской правды»2 февраля в Волгограде пройдет городская информационно-патриотическая акция «Сталинградская правда», приуроченная к празднованию 74-й годовщины победы советских войск в Сталинградской битве.
Как сообщает пресс-служба мэрии Волгограда, в этот день воспитанники муниципальных учреждений сферы молодежной политики Волгограда в военной форме вручат горожанам 10 000 экземпляров газеты «Сталинградской правды» № 27 от 4 февраля 1943 года.
Газета военных лет сегодня переиздана – даже цвет и фактура бумаги подобраны таким образом, что она не отличается от оригинала – того самого выпуска, который оповестил страну о том, что немецко-фашистские войска потерпели сокрушительное поражение. На первой полосе газеты опубликовано донесение штаба Донского фронта от 2 февраля 1943 года за подписью тогда ещё генерал-полковника К.К. Рокоссовского, ставшего впоследствии Маршалом Советского Союза.
Акция пройдет с 10 до 17 часов во всех районах города.
В Красноармейском районе – на остановках «Кинотеатр «Юбилейный», «Бульвар им. Энгельса».
В Кировском районе – на площади у «Авангарда», на ул. Писемского, 91.
В Советском районе – на ул. Калининградской, в Ворошиловском – на остановке «Ворошиловский ТЦ».
В Центральном районе местом – на вокзале «Волгоград-1», Аллее Героев и площадке перед музеем-заповедником «Сталинградская битва».
В Дзержинском районе – на пр. Жукова (возле памятника Маршалу Советского Союза Г.К. Жукову), в парке Семейный (ул. 8-й Воздушной Армии).
В Краснооктябрьском районе – на остановках «Рынок «Северный», «Юность», «Титова», возле супермаркета «Семейный Магнит» (ул. Генерала Штеменко, 3А).
В Тракторозаводском районе – у памятника защитникам Сталинграда (территория ТРК «Диамант»), на площади Аттракционов (Спартановка).


Фото пресс-службы администрации Волгограда.
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