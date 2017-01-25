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» » » Волжанам в центре города предложат пройти снайперскую подготовку

Волжанам в центре города предложат пройти снайперскую подготовку

Сегодня, 16:59
Lopatin
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Волжанам в центре города предложат пройти снайперскую подготовкуВ субботу, 28 января, в парке «Волжский» будет организована масштабная ретроспектива времен Сталинградской битвы. На улице Сталинградской разместятся 11 интерактивных площадок, на которых горожане смогут «погрузиться» в атмосферу военных событий.
Как рассказали в пресс-службе мэрии Волжского, «будет установлен большой баннер с изображением Родины-матери – святыни военного Сталинграда. А по сторонам улицы – баннеры с фотографиями из известных военных кинофильмов. На этих интерактивных площадках горожане смогут выполнять различные задания патриотического квеста «Сегодня мы сталинградцы!»».
Участники квеста будут петь военные песни под гармошку, изготавливать самолетики или письма-треугольники на военизированных мастер-классах, примут участие в костюмированных представлениях, ответят на вопросы викторины, посвященной Сталинградской битве. На одной из интерактивных площадок волжанам предложат пройти даже снайперскую подготовку. А перед городской торгово-промышленной палатой желающие смогут посоревноваться в исполнении фронтового вальса. Самым активным, умелым и знающим участникам вручат сувениры.
Патриотический квест «Сегодня мы сталинградцы!» начнется в 11 часов.


Фото с сайта voenpro.ru
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