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НовостиВолгограда.ру » Общество » Победа! » Волжанам в центре города предложат пройти снайперскую подготовку
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А вы пробовали нырять в прорубь на Крещение?
Реальные располагаемые доходы россиян в 2016 году, по предварительным данным, снизились по сравнению с 2015 годом на 5,9%. При этом в декабре 2016 года в годовом выражении снижение составило 6,1%, ...
Болт лишен золота ОИ-2008 из-за допинга партнера по эстафете
Ямайский бегун Усэйн Болт лишен золотой медали Олимпийских игр 2008 года в Пекине в эстафете 4x100 м из-за положительного допинг-теста партнера по команде Несты Картера. Об этом сообщает пресс-служба ...
МОК лишил легкоатлетку Лебедеву двух серебряных медалей Олимпиады-2008
Международный олимпийский комитет лишил российскую легкоатлетку Татьяну Лебедеву двух серебряных медалей, которые она выиграла на Олимпиаде-2008 в Пекине в прыжках в длину и в тройном прыжке, ...