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» » » Ко 2 февраля центр Волгограда украсят более 230 флагов

Ко 2 февраля центр Волгограда украсят более 230 флагов

Сегодня, 17:45
Lopatin
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Ко 2 февраля центр Волгограда украсят более 230 флаговНакануне 74-й годовщины победы под Сталинградом в областном центре приступили к праздничному оформлению улиц.
Как сообщает пресс-служба администрации Волгограда, на площади Павших борцов специалисты уже смонтировали крупномасштабное металлическое панно и флаговые конструкции «Костры».
В центре Волгограда устанавливают мобильные флагштоки, которые украсят 235 флагов: они появятся на площади Павших борцов, у музея-заповедника «Сталинградская Битва», на Аллее Героев у Вечного огня, на Мамаевом Кургане, на разделительной полосе у памятного знака в честь 400-летия города и у памятника князю Александру Невскому.
Кроме того, во всех районах города будут размещены 200 специальных праздничных посланий с фотографиями военной хроники и информацией об исторических фактах в ходе Сталинградской битвы, рассказали в пресс-службе мэрии Волгограда.


Фото с сайта администрации Волгограда.
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