Ко 2 февраля центр Волгограда украсят более 230 флагов Просмотров: 0 Комментариев: 0

Как сообщает пресс-служба администрации Волгограда, на площади Павших борцов специалисты уже смонтировали крупномасштабное металлическое панно и флаговые конструкции «Костры».

В центре Волгограда устанавливают мобильные флагштоки, которые украсят 235 флагов: они появятся на площади Павших борцов, у музея-заповедника «Сталинградская Битва», на Аллее Героев у Вечного огня, на Мамаевом Кургане, на разделительной полосе у памятного знака в честь 400-летия города и у памятника князю Александру Невскому.

Кроме того, во всех районах города будут размещены 200 специальных праздничных посланий с фотографиями военной хроники и информацией об исторических фактах в ходе Сталинградской битвы, рассказали в пресс-службе мэрии Волгограда.





Фото с сайта администрации Волгограда. Накануне 74-й годовщины победы под Сталинградом в областном центре приступили к праздничному оформлению улиц.Как сообщает пресс-служба администрации Волгограда, на площади Павших борцов специалисты уже смонтировали крупномасштабное металлическое панно и флаговые конструкции «Костры».В центре Волгограда устанавливают мобильные флагштоки, которые украсят 235 флагов: они появятся на площади Павших борцов, у музея-заповедника «Сталинградская Битва», на Аллее Героев у Вечного огня, на Мамаевом Кургане, на разделительной полосе у памятного знака в честь 400-летия города и у памятника князю Александру Невскому.Кроме того, во всех районах города будут размещены 200 специальных праздничных посланий с фотографиями военной хроники и информацией об исторических фактах в ходе Сталинградской битвы, рассказали в пресс-службе мэрии Волгограда.



