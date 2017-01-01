2 февраля юные волгоградцы украсят бумажными голубями Дерево мира Просмотров: 0 Комментариев: 0 На следующей неделе учащиеся и педагоги муниципальных образовательных учреждений города Волгограда станут участниками ряда патриотических акций и мероприятий, посвященных 74-й годовщине победы в Сталинградской битве.



Так, с 12 часов 1 февраля до полудня 3 февраля для школьников 7-10 классов будет организована интернет-викторина «Февраль! Победа! Сталинград!», сообщает пресс-служба мэрии Волгограда.



2 февраля в 9 часов утра во всех муниципальных образовательных учреждениях начнется единый классный час «Вы – отстояли, вы – победили», на который приглашены ветераны Сталинградской битвы, члены ассоциации «Дети военного Сталинграда». С 11 до 13 часов в рамках акции «Песни военных лет звучат повсюду» в холлах школ и на ближайших улицах будут транслироваться песни военных лет. А в 12.00 будет объявлена минута молчания.



С 12.00 до 15.00 на площади перед музеем-заповедником «Сталинградская битва» состоится финал патриотической акции «Голубь мира». Школьники вывесят на Дереве мира бумажных голубей с закрепленными на них георгиевскими ленточками. На фигурках птиц будут написаны обращения с поздравлениями и призывом сохранить мир, завоеванный ветеранами Великой Отечественной войны.

В 13 часов в ТРЦ «Акварель» начнется флэш-моб «Кадеты Волгограда поют песни Победы». Его участниками станут кадеты МОУ СШ № 24, 110, 54, 111, 106, 56 Советского и Кировского районов.



Кроме того, со 2 по 28 февраля будет проведена акция «Сталинградские окна»: в образовательных учреждениях будут размещены портреты ветеранов Великой Отечественной войны. На следующей неделе учащиеся и педагоги муниципальных образовательных учреждений города Волгограда станут участниками ряда патриотических акций и мероприятий, посвященных 74-й годовщине победы в Сталинградской битве.Так, с 12 часов 1 февраля до полудня 3 февраля для школьников 7-10 классов будет организована интернет-викторина «Февраль! Победа! Сталинград!», сообщает пресс-служба мэрии Волгограда.2 февраля в 9 часов утра во всех муниципальных образовательных учреждениях начнется единый классный час «Вы – отстояли, вы – победили», на который приглашены ветераны Сталинградской битвы, члены ассоциации «Дети военного Сталинграда». С 11 до 13 часов в рамках акции «Песни военных лет звучат повсюду» в холлах школ и на ближайших улицах будут транслироваться песни военных лет. А в 12.00 будет объявлена минута молчания.С 12.00 до 15.00 на площади перед музеем-заповедником «Сталинградская битва» состоится финал патриотической акции «Голубь мира». Школьники вывесят на Дереве мира бумажных голубей с закрепленными на них георгиевскими ленточками. На фигурках птиц будут написаны обращения с поздравлениями и призывом сохранить мир, завоеванный ветеранами Великой Отечественной войны.В 13 часов в ТРЦ «Акварель» начнется флэш-моб «Кадеты Волгограда поют песни Победы». Его участниками станут кадеты МОУ СШ № 24, 110, 54, 111, 106, 56 Советского и Кировского районов.Кроме того, со 2 по 28 февраля будет проведена акция «Сталинградские окна»: в образовательных учреждениях будут размещены портреты ветеранов Великой Отечественной войны.



