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» » » 2 февраля юные волгоградцы украсят бумажными голубями Дерево мира

2 февраля юные волгоградцы украсят бумажными голубями Дерево мира

Сегодня, 17:20
Lopatin
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2 февраля юные волгоградцы украсят бумажными голубями Дерево мираНа следующей неделе учащиеся и педагоги муниципальных образовательных учреждений города Волгограда станут участниками ряда патриотических акций и мероприятий, посвященных 74-й годовщине победы в Сталинградской битве.

Так, с 12 часов 1 февраля до полудня 3 февраля для школьников 7-10 классов будет организована интернет-викторина «Февраль! Победа! Сталинград!», сообщает пресс-служба мэрии Волгограда.

2 февраля в 9 часов утра во всех муниципальных образовательных учреждениях начнется единый классный час «Вы – отстояли, вы – победили», на который приглашены ветераны Сталинградской битвы, члены ассоциации «Дети военного Сталинграда». С 11 до 13 часов в рамках акции «Песни военных лет звучат повсюду» в холлах школ и на ближайших улицах будут транслироваться песни военных лет. А в 12.00 будет объявлена минута молчания.

С 12.00 до 15.00 на площади перед музеем-заповедником «Сталинградская битва» состоится финал патриотической акции «Голубь мира». Школьники вывесят на Дереве мира бумажных голубей с закрепленными на них георгиевскими ленточками. На фигурках птиц будут написаны обращения с поздравлениями и призывом сохранить мир, завоеванный ветеранами Великой Отечественной войны.
В 13 часов в ТРЦ «Акварель» начнется флэш-моб «Кадеты Волгограда поют песни Победы». Его участниками станут кадеты МОУ СШ № 24, 110, 54, 111, 106, 56 Советского и Кировского районов.

Кроме того, со 2 по 28 февраля будет проведена акция «Сталинградские окна»: в образовательных учреждениях будут размещены портреты ветеранов Великой Отечественной войны.
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