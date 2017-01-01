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» » » 2 февраля перед музеем-панорамой будет устроен «Солдатский привал»

2 февраля перед музеем-панорамой будет устроен «Солдатский привал»

Сегодня, 18:07
Lopatin
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2 февраля перед музеем-панорамой будет устроен «Солдатский привал»2 февраля в музее-заповеднике «Сталинградская битва» при поддержке Волгоградского регионального отделения Российского военно-исторического общества пройдет ряд мероприятий, посвященных 74-й годовщине победы в великом сражении на Волге.

В этот день перед центральным входом в музей-панораму развернет свою работу уличная интерактивная площадка «Солдатский привал». Бойцы мотострелковой бригады покажут приемы рукопашного боя и огневой подготовки, а юные парашютисты познакомят со снаряжением для прыжков с парашютом. Реконструкторы в форме бойцов Красной Армии покажут технику и вооружение военных лет. Свои находки продемонстрируют волгоградские поисковики, сообщает пресс-служба музея-заповедника.

На площадке «Солдатская кухня» все желающие смогут попробовать горячий чай с баранками и пирожками. Творческие коллективы города покажут тематический концерт «Сталинград – город победителей».

Посетители музея-панорамы смогут познакомиться с материалами выставки «Гром Победы», которая рассказывает о ходе заключительной операции «Сталинградской битвы» под кодовым названием «Кольцо». А в Триумфальном зале состоится торжественный прием новых членов в ряды Волгоградского регионального отделения Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия».


Фото пресс-службы музея-заповедника «Сталинградская битва».
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