2 февраля перед музеем-панорамой будет устроен «Солдатский привал» Просмотров: 1 Комментариев: 0



В этот день перед центральным входом в музей-панораму развернет свою работу уличная интерактивная площадка «Солдатский привал». Бойцы мотострелковой бригады покажут приемы рукопашного боя и огневой подготовки, а юные парашютисты познакомят со снаряжением для прыжков с парашютом. Реконструкторы в форме бойцов Красной Армии покажут технику и вооружение военных лет. Свои находки продемонстрируют волгоградские поисковики, сообщает пресс-служба музея-заповедника.



На площадке «Солдатская кухня» все желающие смогут попробовать горячий чай с баранками и пирожками. Творческие коллективы города покажут тематический концерт «Сталинград – город победителей».



Посетители музея-панорамы смогут познакомиться с материалами выставки «Гром Победы», которая рассказывает о ходе заключительной операции «Сталинградской битвы» под кодовым названием «Кольцо». А в Триумфальном зале состоится торжественный прием новых членов в ряды Волгоградского регионального отделения Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия».





Фото пресс-службы музея-заповедника «Сталинградская битва». 2 февраля в музее-заповеднике «Сталинградская битва» при поддержке Волгоградского регионального отделения Российского военно-исторического общества пройдет ряд мероприятий, посвященных 74-й годовщине победы в великом сражении на Волге.В этот день перед центральным входом в музей-панораму развернет свою работу уличная интерактивная площадка «Солдатский привал». Бойцы мотострелковой бригады покажут приемы рукопашного боя и огневой подготовки, а юные парашютисты познакомят со снаряжением для прыжков с парашютом. Реконструкторы в форме бойцов Красной Армии покажут технику и вооружение военных лет. Свои находки продемонстрируют волгоградские поисковики, сообщает пресс-служба музея-заповедника.На площадке «Солдатская кухня» все желающие смогут попробовать горячий чай с баранками и пирожками. Творческие коллективы города покажут тематический концерт «Сталинград – город победителей».Посетители музея-панорамы смогут познакомиться с материалами выставки «Гром Победы», которая рассказывает о ходе заключительной операции «Сталинградской битвы» под кодовым названием «Кольцо». А в Триумфальном зале состоится торжественный прием новых членов в ряды Волгоградского регионального отделения Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия».



