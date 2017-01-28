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В Волгограде пройдет выставка военных экспонатов музея медицины

Сегодня, 12:09
Lopatin
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В Волгограде пройдет выставка военных экспонатов музея медицины30 января в Волгограде в ТЦ «Парк Хаус» откроется экспозиция музея истории здравоохранения нашей области, посвященная 74-й годовщине победы в Сталинградской битве. Организатор выставки — Волгоградский областной центр медицинской профилактики.

Как пояснили в комитете здравоохранения Волгоградской области, главная цель экспозиции — рассказать о трудовых буднях и подвигах врачей и медсестер во время второй мировой войны. Здесь будут представлены образцы медицинских инструментов, редкие фотоснимки, личные вещи знаменитых земляков, принимавших участие в Сталинградской битве. Выставка военных экспонатов музея медицины будет работать с 30 января по 3 февраля.

В облздраве напоминают, что постоянная экспозиция музея расположена на территории Волгоградской областной клинической больницы №1. Это уникальный для нашего региона и один из немногих в России музеев истории медицины.
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