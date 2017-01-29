2 февраля в волгоградском НЭТе пройдет концерт «Сталинградский редут» Просмотров: 52 Комментариев: 0

Как рассказали в комитете культуры Волгоградской области, перед зрителями выступят лучшие артисты и музыканты региона – Государственный ансамбль российского казачества «Казачий курень», Государственный ансамбль танца «Юг России», вокальный ансамбль Консерватории им. П.А. Серебрякова, солисты Волгоградской областной филармонии, Волгоградского музыкального театра и театра «Царицынская опера», заслуженный артист РФ Вячеслав Гришечкин.

Кроме того, гостей торжественного мероприятия ждет мультимедийное инсталляционное театрализованное представление. В центре постановочной композиции – знаменитый Дом Павлова – один из символов Великой Победы и мужества, проявленного советским народом в годы войны.

58 дней солдаты Сталинграда под командованием Якова Павлова держали оборону, не давая немцам взять опорный пункт. И все эти дни рядом с бойцами была новорожденная девочка Зина – та самая дочка Дома Павлова, ребенок, рожденный назло всем смертям в подвале дома, ставшего крепостью, а затем и легендой. И эта девочка – Зинаида Петровна Андреева – на праздничном мероприятии поделится своими воспоминаниями.

Праздничный концерт «Сталинградский редут» начнется в 15 часов. 2 февраля в Волгоградском Новом экспериментальном театре состоится праздничный концерт «Сталинградский редут», посвященный 74-й годовщине победы советских войск в легендарной Битве на Волге.Как рассказали в комитете культуры Волгоградской области, перед зрителями выступят лучшие артисты и музыканты региона – Государственный ансамбль российского казачества «Казачий курень», Государственный ансамбль танца «Юг России», вокальный ансамбль Консерватории им. П.А. Серебрякова, солисты Волгоградской областной филармонии, Волгоградского музыкального театра и театра «Царицынская опера», заслуженный артист РФ Вячеслав Гришечкин.Кроме того, гостей торжественного мероприятия ждет мультимедийное инсталляционное театрализованное представление. В центре постановочной композиции – знаменитый Дом Павлова – один из символов Великой Победы и мужества, проявленного советским народом в годы войны.58 дней солдаты Сталинграда под командованием Якова Павлова держали оборону, не давая немцам взять опорный пункт. И все эти дни рядом с бойцами была новорожденная девочка Зина – та самая дочка Дома Павлова, ребенок, рожденный назло всем смертям в подвале дома, ставшего крепостью, а затем и легендой. И эта девочка – Зинаида Петровна Андреева – на праздничном мероприятии поделится своими воспоминаниями.Праздничный концерт «Сталинградский редут» начнется в 15 часов.



