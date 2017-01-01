В центре Волжского показали сцены времен Сталинградской битвы Просмотров: 0 Комментариев: 0



Как рассказали в пресс-службе мэрии Волжского, в этот день на улице Сталинградской были установлены баннеры с фотографиями из известных военных кинолент. Здесь же работали 11 интерактивных площадок, на которых проходили реконструкции сцен Сталинградской битвы, звучали стихи и песни военных лет, были воссозданы моменты трудовых будней тружеников тыла, организованы костюмированные представления.



Волжанам предлагалось выполнить различные задания патриотического квеста. Они делали бумажные модели самолетов, писали письма-треугольники, пели военные песни и танцевали фронтовой вальс. Также была организована тематическая викторина, в ходе которой участники узнали много интересных фактов о героической истории Сталинграда. Самые активные получили призы.



А затем в актовом зале Волжской торгово-промышленной палаты состоялся концерт, главными гостями которого стали ветераны Великой Отечественной войны и дети Сталинграда. В субботу, 28 января, в центре Волжского состоялось городское мероприятие «Сегодня мы сталинградцы!», посвященное 74-й годовщине победы под Сталинградом. Его организаторами выступили представители школ и детских садов города, учреждений спорта, члены общественных организаций и национальных диаспор.Как рассказали в пресс-службе мэрии Волжского, в этот день на улице Сталинградской были установлены баннеры с фотографиями из известных военных кинолент. Здесь же работали 11 интерактивных площадок, на которых проходили реконструкции сцен Сталинградской битвы, звучали стихи и песни военных лет, были воссозданы моменты трудовых будней тружеников тыла, организованы костюмированные представления. Волжанам предлагалось выполнить различные задания патриотического квеста. Они делали бумажные модели самолетов, писали письма-треугольники, пели военные песни и танцевали фронтовой вальс. Также была организована тематическая викторина, в ходе которой участники узнали много интересных фактов о героической истории Сталинграда. Самые активные получили призы. А затем в актовом зале Волжской торгово-промышленной палаты состоялся концерт, главными гостями которого стали ветераны Великой Отечественной войны и дети Сталинграда.



