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В центре Волжского показали сцены времен Сталинградской битвы

Сегодня, 20:14
Lopatin
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В центре Волжского показали сцены времен Сталинградской битвыВ субботу, 28 января, в центре Волжского состоялось городское мероприятие «Сегодня мы сталинградцы!», посвященное 74-й годовщине победы под Сталинградом. Его организаторами выступили представители школ и детских садов города, учреждений спорта, члены общественных организаций и национальных диаспор.

Как рассказали в пресс-службе мэрии Волжского, в этот день на улице Сталинградской были установлены баннеры с фотографиями из известных военных кинолент. Здесь же работали 11 интерактивных площадок, на которых проходили реконструкции сцен Сталинградской битвы, звучали стихи и песни военных лет, были воссозданы моменты трудовых будней тружеников тыла, организованы костюмированные представления.

В центре Волжского показали сцены времен Сталинградской битвыВ центре Волжского показали сцены времен Сталинградской битвыВолжанам предлагалось выполнить различные задания патриотического квеста. Они делали бумажные модели самолетов, писали письма-треугольники, пели военные песни и танцевали фронтовой вальс. Также была организована тематическая викторина, в ходе которой участники узнали много интересных фактов о героической истории Сталинграда. Самые активные получили призы.

В центре Волжского показали сцены времен Сталинградской битвыА затем в актовом зале Волжской торгово-промышленной палаты состоялся концерт, главными гостями которого стали ветераны Великой Отечественной войны и дети Сталинграда.
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