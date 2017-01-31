В Волгограде пройдет слет молодежных патриотических объединений Просмотров: 0 Комментариев: 0

Как сообщили в комитете молодежной политики Волгоградской области, программа слета откроется митингом у памятника героям-комсомольцам, защищавшим Сталинград. Молодые патриоты почтят память павших бойцов минутой молчания, возложат цветы к монументу.

В этот же день в музее-заповеднике «Сталинградская битва» состоится торжественное вручение знамени всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» волгоградскому региональному штабу. В ряды организации вступят школьники, кадеты, юные спортсмены ЦСКА.

В рамках деловой программы запланировано совещание по вопросам развития движения «Юнармия», а также подписание соглашения о партнерстве между ФГБУ «Международный молодежный центр» и ГБУ ВО «Волгоградпатриотцентр», направленного на совместную реализацию международных патриотических проектов.





Фото пресс-службы администрации Волгоградской области. 2 февраля в Волгограде откроется слет молодежных патриотических объединений под общим названием «Наследники Сталинграда». Школьники и студенты примут участие в мероприятиях, посвященных 74-й годовщине победы в Сталинградской битве. Кроме того, будут подписаны соглашения о сотрудничестве между организациями.Как сообщили в комитете молодежной политики Волгоградской области, программа слета откроется митингом у памятника героям-комсомольцам, защищавшим Сталинград. Молодые патриоты почтят память павших бойцов минутой молчания, возложат цветы к монументу.В этот же день в музее-заповеднике «Сталинградская битва» состоится торжественное вручение знамени всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» волгоградскому региональному штабу. В ряды организации вступят школьники, кадеты, юные спортсмены ЦСКА.В рамках деловой программы запланировано совещание по вопросам развития движения «Юнармия», а также подписание соглашения о партнерстве между ФГБУ «Международный молодежный центр» и ГБУ ВО «Волгоградпатриотцентр», направленного на совместную реализацию международных патриотических проектов.



