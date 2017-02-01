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В регионе с размахом отметят 75-ю годовщину соединения фронтов

Сегодня, 12:38
Lopatin
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В регионе с размахом отметят 75-ю годовщину соединения фронтовВ канун празднования 74-й годовщины победы в Сталинградской битве на торжественный прием к губернатору Андрею Бочарову были приглашены 22 участника Великой Отечественной войны. Они поделились своими воспоминаниями с главой региона, а также обсудили ход подготовки и проведения мероприятий, посвященных 75-летию Сталинградской победы, сообщает пресс-служба администрации Волгоградской области.

«Мы высоко ценим работу ветеранского движения, — отметил Андрей Бочаров. — Для нас вы являетесь хорошими помощниками и примером того, как надо работать и выполнять свои задачи».

Инициативы ветеранов находят поддержку не только на региональном, но и на государственном уровне. Например, федеральным центром поддержано предложение региона, основанное на обращениях фронтовиков, о выделении крупных денежных средств на реконструкцию Мамаева кургана. По инициативе ветеранов 2016 год в Волгоградской области прошел под знаком 100-летия со дня рождения Героя Советского Союза Алексея Маресьева.

«В прошлом году на самом высоком уровне мы провели мероприятия, посвященные юбилею Алексея Маресьева: спасибо вам за участие в Уроках Победы, встречах с детьми, — обратился к ветеранам губернатор. — В этом году мы отмечаем 75-ю годовщину соединения фронтов, и все планы, которые мы составили по вашим предложениям, уже реализуются».

В ходе встречи стало известно, что в 2017-м пройдет ряд масштабных мероприятий по случаю 75-летия контрнаступления советских войск под Сталинградом. Основные мероприятия развернутся в городе воинской славы Калаче-на-Дону и поселке Пятиморск.


Фото пресс-службы администрации Волгоградской области.
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