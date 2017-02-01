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В Волгограде пройдет более ста мероприятий в честь победы под Сталинградом

Сегодня, 14:01
Lopatin
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В Волгограде пройдет более ста мероприятий в честь победы под СталинградомВ Волгограде сегодня проходят торжественные мероприятия, посвященные 74-летию разгрома немецко-фашистских войск советскими войсками в Сталинградской битве. Они начались с возложения цветов и венков к Вечному огню «Защитникам Красного Царицына и Сталинграда» на площади Павших борцов.
Как сообщили в пресс-службе городской мэрии, в церемонии приняли участие ветераны, руководители Волгоградской области и Волгограда, депутаты Государственной Думы, представители ветеранских организаций, казаки, а также молодежных общественных организаций, поисковики. Памятные венки легли у Вечного огня от представителей региональных отделений политических партий России. После исполнения Государственного гимна по Аллее Героев торжественным маршем прошла сводная рота Почетного караула и военный оркестр.
По информации пресс-службы городской администрации, сегодня и завтра, 2 февраля, в Волгограде пройдет более ста торжественных мероприятий, посвященных памятной дате. Это чествование ветеранов Великой отечественной войны, участников Сталинградской битвы, патриотические акции, церемонии возложения цветов и венков к мемориалам Великой Отечественной войны, праздничные концерты.


Фото пресс-службы администрации Волгограда.
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