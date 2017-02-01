В Волгограде пройдет более ста мероприятий в честь победы под Сталинградом Просмотров: 0 Комментариев: 0

Как сообщили в пресс-службе городской мэрии, в церемонии приняли участие ветераны, руководители Волгоградской области и Волгограда, депутаты Государственной Думы, представители ветеранских организаций, казаки, а также молодежных общественных организаций, поисковики. Памятные венки легли у Вечного огня от представителей региональных отделений политических партий России. После исполнения Государственного гимна по Аллее Героев торжественным маршем прошла сводная рота Почетного караула и военный оркестр.

По информации пресс-службы городской администрации, сегодня и завтра, 2 февраля, в Волгограде пройдет более ста торжественных мероприятий, посвященных памятной дате. Это чествование ветеранов Великой отечественной войны, участников Сталинградской битвы, патриотические акции, церемонии возложения цветов и венков к мемориалам Великой Отечественной войны, праздничные концерты.





Фото пресс-службы администрации Волгограда. В Волгограде сегодня проходят торжественные мероприятия, посвященные 74-летию разгрома немецко-фашистских войск советскими войсками в Сталинградской битве. Они начались с возложения цветов и венков к Вечному огню «Защитникам Красного Царицына и Сталинграда» на площади Павших борцов.Как сообщили в пресс-службе городской мэрии, в церемонии приняли участие ветераны, руководители Волгоградской области и Волгограда, депутаты Государственной Думы, представители ветеранских организаций, казаки, а также молодежных общественных организаций, поисковики. Памятные венки легли у Вечного огня от представителей региональных отделений политических партий России. После исполнения Государственного гимна по Аллее Героев торжественным маршем прошла сводная рота Почетного караула и военный оркестр.По информации пресс-службы городской администрации, сегодня и завтра, 2 февраля, в Волгограде пройдет более ста торжественных мероприятий, посвященных памятной дате. Это чествование ветеранов Великой отечественной войны, участников Сталинградской битвы, патриотические акции, церемонии возложения цветов и венков к мемориалам Великой Отечественной войны, праздничные концерты.



