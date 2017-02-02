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» » » Председатель Госдумы сегодня посетит Волгоград с рабочей поездкой

Председатель Госдумы сегодня посетит Волгоград с рабочей поездкой

Сегодня, 09:27
Lopatin
Председатель Госдумы сегодня посетит Волгоград с рабочей поездкой2 февраля Председатель Госдумы Вячеслав Володин посетит с рабочей поездкой Волгоград, где примет участие в торжественных мероприятиях, посвященных победе советских войск в Сталинградской битве.

«В ходе поездки Володин вместе с депутатами Госдумы примет участие в торжественных мероприятиях в мемориальном комплексе «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане и в торжественном собрании, посвященных 74-й годовщине разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве», – говорится в сообщении думского управления по связям с общественностью и взаимодействию с СМИ.

Спикер нижней палаты также встретится с представителями социально ориентированных некоммерческих организаций, патриотических клубов и поисковых движений. «В ходе встречи планируется обсудить вопросы совершенствования законодательного обеспечения их деятельности», – уточнили в думском управлении.


Источник фото: Uznayvse.ru
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