Председатель Госдумы сегодня посетит Волгоград с рабочей поездкой



«В ходе поездки Володин вместе с депутатами Госдумы примет участие в торжественных мероприятиях в мемориальном комплексе «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане и в торжественном собрании, посвященных 74-й годовщине разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве», – говорится в сообщении думского управления по связям с общественностью и взаимодействию с СМИ.



Спикер нижней палаты также встретится с представителями социально ориентированных некоммерческих организаций, патриотических клубов и поисковых движений. «В ходе встречи планируется обсудить вопросы совершенствования законодательного обеспечения их деятельности», – уточнили в думском управлении.





Источник фото: Uznayvse.ru 2 февраля Председатель Госдумы Вячеслав Володин посетит с рабочей поездкой Волгоград, где примет участие в торжественных мероприятиях, посвященных победе советских войск в Сталинградской битве.«В ходе поездки Володин вместе с депутатами Госдумы примет участие в торжественных мероприятиях в мемориальном комплексе «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане и в торжественном собрании, посвященных 74-й годовщине разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве», – говорится в сообщении думского управления по связям с общественностью и взаимодействию с СМИ.Спикер нижней палаты также встретится с представителями социально ориентированных некоммерческих организаций, патриотических клубов и поисковых движений. «В ходе встречи планируется обсудить вопросы совершенствования законодательного обеспечения их деятельности», – уточнили в думском управлении.Источник фото: Uznayvse.ru



