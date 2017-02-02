В Волжском почтили память героев Великой Отечественной войны



Как рассказали в пресс-службе администрации Волжского, на общегородское мероприятие собрались не только представители старшего поколения, среди присутствующих также было много молодежи. Отдать дань уважения подвигу героев и возложить цветы к памятнику волжане приходили целыми семьями. Они почтили память погибших за свободу и независимость нашей Родины минутой молчания, прозвучали залпы салютной группы.



Под песню «Ты же выжил солдат» в исполнении Надежды Храмовой молодые волжане выставили у подножья памятника зажженные лампадки, а затем прошла церемония возложения цветов и венков.



Вместе с представителями городских властей участие в церемонии принимали общественная организация «Дети военного Сталинграда», дети войны, городской Совет ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов. В четверг, 2 февраля, 74-ю годовщину разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве в Волжском отметили торжественным возложением цветов к памятнику воинам, павшим в годы Гражданской и Великой Отечественной войн.Как рассказали в пресс-службе администрации Волжского, на общегородское мероприятие собрались не только представители старшего поколения, среди присутствующих также было много молодежи. Отдать дань уважения подвигу героев и возложить цветы к памятнику волжане приходили целыми семьями. Они почтили память погибших за свободу и независимость нашей Родины минутой молчания, прозвучали залпы салютной группы. Под песню «Ты же выжил солдат» в исполнении Надежды Храмовой молодые волжане выставили у подножья памятника зажженные лампадки, а затем прошла церемония возложения цветов и венков.Вместе с представителями городских властей участие в церемонии принимали общественная организация «Дети военного Сталинграда», дети войны, городской Совет ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов.



