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В Волгограде стартовал международный проект «Письмо в Сталинград»

Вчера, 19:22
Lopatin
В Волгограде стартовал международный проект «Письмо в Сталинград»2 февраля в рамках международного проекта «Письмо в Сталинград» в Волгоградском областном краеведческом музее состоялось гашение памятной марки, которую создал член Союза художников России, заслуженный художник России, Почетный гражданин Волгоградской области Владислав Коваль.

Как сообщили в пресс-службе мэрии Волгограда, теперь памятные письма с этими марками представители студенческой молодежи отправят ветеранам Великой Отечественной войны, участникам Сталинградской битвы, их потомкам, которые проживают не только в Волгограде, но и в других городах России, а также в странах ближнего и дальнего зарубежья.

«Письмо в Сталинград» – часть волонтерского проекта «ВолГУ Рядом», который проводится в рамках федеральной целевой программы «Русский язык на 2016-2020 годы» и нацелен на сохранение исторического прошлого, культурного наследия и языкового богатства России.

Итогом проекта станет подготовка архива писем-воспоминаний участников Сталинградской битвы, писем современников, потомков ветеранов, адресованных героическим защитникам Сталинграда в 1942–1943 гг.; писем соотечественников, проживающих в странах ближнего и дальнего зарубежья, рассказывающих свою военную историю, связанную со Сталинградской битвой; писем военнослужащих, союзников СССР, которые делятся воспоминаниями о Сталинградской битве.


Фото пресс-службы администрации Волгограда
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