В Волгограде стартовал международный проект «Письмо в Сталинград»



Как сообщили в пресс-службе мэрии Волгограда, теперь памятные письма с этими марками представители студенческой молодежи отправят ветеранам Великой Отечественной войны, участникам Сталинградской битвы, их потомкам, которые проживают не только в Волгограде, но и в других городах России, а также в странах ближнего и дальнего зарубежья.



«Письмо в Сталинград» – часть волонтерского проекта «ВолГУ Рядом», который проводится в рамках федеральной целевой программы «Русский язык на 2016-2020 годы» и нацелен на сохранение исторического прошлого, культурного наследия и языкового богатства России.



Итогом проекта станет подготовка архива писем-воспоминаний участников Сталинградской битвы, писем современников, потомков ветеранов, адресованных героическим защитникам Сталинграда в 1942–1943 гг.; писем соотечественников, проживающих в странах ближнего и дальнего зарубежья, рассказывающих свою военную историю, связанную со Сталинградской битвой; писем военнослужащих, союзников СССР, которые делятся воспоминаниями о Сталинградской битве.





Фото пресс-службы администрации Волгограда 2 февраля в рамках международного проекта «Письмо в Сталинград» в Волгоградском областном краеведческом музее состоялось гашение памятной марки, которую создал член Союза художников России, заслуженный художник России, Почетный гражданин Волгоградской области Владислав Коваль.Как сообщили в пресс-службе мэрии Волгограда, теперь памятные письма с этими марками представители студенческой молодежи отправят ветеранам Великой Отечественной войны, участникам Сталинградской битвы, их потомкам, которые проживают не только в Волгограде, но и в других городах России, а также в странах ближнего и дальнего зарубежья.«Письмо в Сталинград» – часть волонтерского проекта «ВолГУ Рядом», который проводится в рамках федеральной целевой программы «Русский язык на 2016-2020 годы» и нацелен на сохранение исторического прошлого, культурного наследия и языкового богатства России.Итогом проекта станет подготовка архива писем-воспоминаний участников Сталинградской битвы, писем современников, потомков ветеранов, адресованных героическим защитникам Сталинграда в 1942–1943 гг.; писем соотечественников, проживающих в странах ближнего и дальнего зарубежья, рассказывающих свою военную историю, связанную со Сталинградской битвой; писем военнослужащих, союзников СССР, которые делятся воспоминаниями о Сталинградской битве.



