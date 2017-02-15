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» » » На волгоградском элеваторе откроется выставка «Неприступный бастион»

На волгоградском элеваторе откроется выставка «Неприступный бастион»

Вчера, 23:14
Lopatin
На волгоградском элеваторе откроется выставка «Неприступный бастион»В пятницу, 17 февраля, на территории ООО «Волгоградский элеватор» откроется фотодокументальная выставка «Неприступный бастион. Сталинградский элеватор». Она подготовлена сотрудниками музея-заповедника «Сталинградская битва» при поддержке регионального отделения Российского военно-исторического общества.

Как рассказали в пресс-службе музея, в экспозиции представлены материалы о строительстве здания Мельничного комбината в годы 3-й пятилетки, о боевых действиях на территории комплекса в период Сталинградской битвы, а также о его послевоенной истории.

Посетители выставки смогут познакомиться с документами, фотографиями, картами из фондов музея-заповедника «Сталинградская битва».


Фото: stalingrad-battle.ru
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