На волгоградском элеваторе откроется выставка «Неприступный бастион» В пятницу, 17 февраля, на территории ООО «Волгоградский элеватор» откроется фотодокументальная выставка «Неприступный бастион. Сталинградский элеватор». Она подготовлена сотрудниками музея-заповедника «Сталинградская битва» при поддержке регионального отделения Российского военно-исторического общества.



Как рассказали в пресс-службе музея, в экспозиции представлены материалы о строительстве здания Мельничного комбината в годы 3-й пятилетки, о боевых действиях на территории комплекса в период Сталинградской битвы, а также о его послевоенной истории.



Посетители выставки смогут познакомиться с документами, фотографиями, картами из фондов музея-заповедника «Сталинградская битва».





Фото: stalingrad-battle.ru В пятницу, 17 февраля, на территории ООО «Волгоградский элеватор» откроется фотодокументальная выставка «Неприступный бастион. Сталинградский элеватор». Она подготовлена сотрудниками музея-заповедника «Сталинградская битва» при поддержке регионального отделения Российского военно-исторического общества.Как рассказали в пресс-службе музея, в экспозиции представлены материалы о строительстве здания Мельничного комбината в годы 3-й пятилетки, о боевых действиях на территории комплекса в период Сталинградской битвы, а также о его послевоенной истории.Посетители выставки смогут познакомиться с документами, фотографиями, картами из фондов музея-заповедника «Сталинградская битва».



