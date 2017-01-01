Губернатор пообещал установить в Калаче-на-Дону стелу с гербом города Жители Волгоградской области осенью отметят 75-ю годовщину с начала разгрома фашистских войск под Сталинградом. Основные торжества пройдут в Калаче-на-Дону.



Как сообщили в пресс-службе областной администрации, в ходе подготовки к празднованию этого события будет установлена стела с изображением герба Калача-на-Дону и текстом указа Президента РФ о присвоении звания «Город воинской славы». Вопрос об установке монумента не решался с 2010 года. В минувшую пятницу на встрече с жителями города губернатор Андрей Бочаров пообещал, что просьба фронтовиков будет выполнена.



«Считаю, что историческую справедливость надо восстановить. Я благодарен ветеранам за активную позицию, хочу попросить окончательно определиться с местом установки стелы до 1 марта, — подчеркнул Андрей Бочаров. — Это должно быть место поклонения чести и мужеству, центр притяжения людей».





Фото: volgograd.ru Жители Волгоградской области осенью отметят 75-ю годовщину с начала разгрома фашистских войск под Сталинградом. Основные торжества пройдут в Калаче-на-Дону.Как сообщили в пресс-службе областной администрации, в ходе подготовки к празднованию этого события будет установлена стела с изображением герба Калача-на-Дону и текстом указа Президента РФ о присвоении звания «Город воинской славы». Вопрос об установке монумента не решался с 2010 года. В минувшую пятницу на встрече с жителями города губернатор Андрей Бочаров пообещал, что просьба фронтовиков будет выполнена.«Считаю, что историческую справедливость надо восстановить. Я благодарен ветеранам за активную позицию, хочу попросить окончательно определиться с местом установки стелы до 1 марта, — подчеркнул Андрей Бочаров. — Это должно быть место поклонения чести и мужеству, центр притяжения людей».



