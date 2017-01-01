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» » » Губернатор пообещал установить в Калаче-на-Дону стелу с гербом города

Губернатор пообещал установить в Калаче-на-Дону стелу с гербом города

Сегодня, 12:23
Lopatin
Губернатор пообещал установить в Калаче-на-Дону стелу с гербом городаЖители Волгоградской области осенью отметят 75-ю годовщину с начала разгрома фашистских войск под Сталинградом. Основные торжества пройдут в Калаче-на-Дону.

Как сообщили в пресс-службе областной администрации, в ходе подготовки к празднованию этого события будет установлена стела с изображением герба Калача-на-Дону и текстом указа Президента РФ о присвоении звания «Город воинской славы». Вопрос об установке монумента не решался с 2010 года. В минувшую пятницу на встрече с жителями города губернатор Андрей Бочаров пообещал, что просьба фронтовиков будет выполнена.

«Считаю, что историческую справедливость надо восстановить. Я благодарен ветеранам за активную позицию, хочу попросить окончательно определиться с местом установки стелы до 1 марта, — подчеркнул Андрей Бочаров. — Это должно быть место поклонения чести и мужеству, центр притяжения людей».


Фото: volgograd.ru
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