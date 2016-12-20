Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.
Выбор редакции
|
НовостиВолгограда.ру » Общество » Здоровье » ФОМС получит дополнительные средства, а сельская медицина - 10-летний план развития
|
РЕКЛАМА
НОВОСТИ
ПОСЛЕДНИЕ ТОП КОММЕНТИРУЮТ
18:02
Волгоградцы протестуют против решения Анатолия Бровко снять с должности мэра Волгограда Романа Гребенникова 5
13:04
Нужно ли платить за мусор? 3
РЕКЛАМА
ОПРОС
Как вы относитесь к переименованию Волгограда в Сталинград?
Как сообщало ИА REGNUM, в Иркутске от отравления спиртосодержащими жидкостями погибли, по последним данным, 72 человека.
В московском регионе задержали семь экстремистов из «Таблиги Джамаат»
Спецслужбы задержали в московском регионе семерых участников экстремистского объединения "Таблиги Джамаат", сообщает региональное управление ФСБ. Своей целью "Таблиги Джамаат" ...
Россия подарит Сербии истребители, танки и БРДМ
Во втором — истребители пока останутся в России и будут переданы Сербии уже после обновления. "Мы также получили в подарок 30 танков Т-72С и 30 БРДМ-2 с вооружением 14,5 мм (бронированная ...