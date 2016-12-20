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» » » ФОМС получит дополнительные средства, а сельская медицина - 10-летний план развития

ФОМС получит дополнительные средства, а сельская медицина - 10-летний план развития

20-12-2016, 17:30
julija-ca
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ФОМС получит дополнительные средства, а сельская медицина - 10-летний план развитияГубернатор Волгоградской области Андрей Бочаров провел оперативное совещание с главными врачами учреждений здравоохранения нашего региона. К обсуждению были предложены темы прозрачности в госзакупках лекарственных препаратов, меры поддержки сельской медицины и выделение дополнительных средств фонду обязательного медицинского страхования из федерального бюджета.
Пресс-служба губернатора приводит цитату Андрея Бочарова. «В следующем году по линии территориального фонда ОМС Волгоградской области будет выделено дополнительно порядка миллиарда рублей, — отметил губернатор Волгоградской области. — Это очень серьезные средства, которые будут направлены на реализацию майских указов Президента».
Как заявил глава региона, экономия на государственных закупках лекарств в текущем году составила порядка полумиллиарда рублей. «Мы продолжим выводить вопросы лекарственного обеспечения граждан в прозрачную зону, система закупок должна стать понятной», - подчеркнул Андрей Бочаров.
Основными направлениями развития здравоохранения региона в ходе совещания были обозначены: модернизация сети учреждений для оказания медпомощи материнству и детству, решение кадровых вопросов, продвижение проекта фармакологического кластера.
Причем в перспективе основные усилия в этой сфере будут сосредоточены на сельской медицине. Для реализации таких целей будет выработан долгосрочный десятилетний план. Губернатор поставил задачу, подготовить его уже в первом квартале 2017 года. Андрей Бочаров также считает, что к формированию плана необходимо привлечь независимых экспертов.

Фото пресс-службы администрации Волгоградской области
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